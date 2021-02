17 Songs von Basler Promis – Sarah Spale Die Schauspielerin ist vor allem in ihrer Rolle als SRF-Kommissarin Rosa Wilder einem breiteren Publikum bekannt geworden. Markus Wüest

Am Rheinufer mit der Wettsteinbrücke im Hintergrund: Sarah Spale. Foto: Pino Covino

Sarah Spale steckt mitten in den Dreharbeiten für die Staffel 4 von «Wilder». Da komme sie selten zum Musikhören, schreibt sie uns. Musik sei in diesen Momenten ein Begleiter im Zug von Basel in Richtung Drehort oder bei einem Spaziergang in den wenigen Drehpausen. Und weiter: «So bilden die siebzehn Songs eine zufällig zusammengewürfelte Liste, die mir beim kurzen Abschalten Freude bereiten; schnell mal tanzen, gedanklich abhauen in die Ferne und Wärme, das Herz öffnen und/oder abtauchen.»

Mona Ki Ngi Xica – Bonga (2013)

Redbone Childish – Gambino (2016)