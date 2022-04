Zwischenwahlen in den USA – Sarah Palin, zweiter Anlauf Die Republikanerin agierte im Stil von Donald Trump, lange bevor er mit seinem Populismus das Weisse Haus eroberte. Nun will die ehemalige Kandidatin für die Vizepräsidentschaft in die Politik zurück – und steht vor hohen Hürden. Fabian Fellmann aus Washington

Da war noch sie es, die ihm half, inzwischen ist das Verhältnis umgekehrt: Sarah Palin (rechts) spricht 2016 Donald Trump ihre Unterstützung aus für den Präsidentschaftswahlkampf. Foto: Keystone

Donald Trump weiss, wem er da seinen Segen erteilt. Sarah Palin war die erste Gouverneurin von Alaska. Bekannter aber als für diese Premiere ist sie für ihren ruppigen politischen Stil: Sie wandte den Trumpschen Populismus bereits erfolgreich an, als Trump noch lediglich Moderator seiner Reality-TV-Sendung war. Palin organisierte Rallys, bei denen sie Provokation um Provokation fallen liess, um die Menge aufzupeitschen und das Scheinwerferlicht auf sich zu ziehen.

Für Waffen, gegen Abtreibung, gegen die dort in Washington: Palin erarbeitete sich mit ihrem Populismus rasch Kultstatus. Beim einen Teil der Öffentlichkeit, weil sie eine von denen war, die endlich aussprachen, was alle dachten. Und beim anderen Teil, weil Palin stets für einen Lacher gut war. Unvergessen bleibt, wie sie über ihre Russland-Kenntnisse prahlte, da der grosse Nachbar von Alaska aus gar zu sehen sei. Das trifft zwar für einige wenige Standorte und Inselchen zu, doch Palin wurde mit ihrer Übertreibung zur Witzfigur der Nation.

Der Republikanischen Partei hingegen konnte ihre Karriere nicht steil genug sein: 2008 kandidierte sie als Vizepräsidentin im Team mit John McCain. Nach der Niederlage warf sie aber auch als Gouverneurin einfach hin und wurde Fernsehmoderatorin und Buchautorin.

Die härteste der Währungen

Nun will Sarah Palin wieder in die Politik einsteigen, und zwar auf der nationalen Bühne: Sie kandidiert als Abgeordnete von Alaska für das US-Repräsentantenhaus. Sollte sie das Amt erobern, wäre es ein symbolträchtiger Sieg. Der letzte Amtsinhaber, Don Young, ist Mitte März gestorben, nach 49 Jahren als Abgeordneter. Doch Palin sieht sich vielen hohen Hürden gegenüber. Sie tritt gegen mehr als 50 Mitbewerber an, und Alaska hat einiges unternommen, um Populisten etwas im Zaum zu halten.

Die früheren Vorwahlen beider Parteien wurden abgeschafft, weil sie zur Polarisierung unter den Kandidaten und zu Schmutzkampagnen gegen Parteifreunde führten. Stattdessen findet eine grosse Vorwahl statt, aus der die vier besten zur Wahl antreten. Das fördert kooperatives Verhalten - und soll angriffslustige Alleingänge wie den von Sarah Palin bestrafen.

Punkten will Palin darum mit der Unterstützung von Donald Trump. Das Gütesiegel eines sogenannten «Endorsements» ist auf dem amerikanischen Politikmarkt viel wert. Denn wo Trumps Name ist, ist die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit die härteste aller Währungen. Allerdings ist kein klarer Kurs erkennbar, wer von Trump solche Unterstützung erhält. Schuld daran ist Donald Trump selbst.

Im März zog er plötzlich die Unterstützung für einen Senatskandidaten aus Alabama zurück. Mo Brooks hatte stets als eifriger Trump-Unterstützer gegolten. Jetzt aber beschimpft Trump Brooks plötzlich als «links» und empfiehlt seiner Wählerbasis, Brooks nicht zu wählen. Das kommt überraschend: Bei Trumps Veranstaltung vom 6. Januar 2021, die in den Sturm auf das Capitol mündete, war Brooks noch unter den Rednern, ein Zeichen des Vertrauens von Trump.

Offizielle Begründung für das Zerwürfnis ist, dass Brooks seine Wahlkampagne nicht rund um den angeblichen Wahlbetrug an Trump anlegen wollte, über den der vormalige Präsident nicht genug reden kann. Brooks sagte, die Partei müsse nach vorne statt nach hinten schauen. Damit verletzte er aber eine der zentralen Regeln des Trumpismus: Er hielt sich nicht an das Drehbuch, das Donald Trump der Partei für die Wahlen 2022 zu verpassen versucht. In seiner Erklärung wies Trump die Schuld daran Brooks' neuen Beratern zu.

Wie nah an Trump wollen die Republikaner sein?

Welche Lehre aus dieser Episode zu ziehen sei, ist unter den Republikanern das grosse Streitthema vor den Zwischenwahlen: Schadet es der Partei, wenn sie bei den Zwischenwahlen eine Kampagne nach Trumps Geschmack führt? Oder sollte sie statt des angeblichen Wahlbetrugs stärker auf Themen setzen wie Schulen, Einwanderung und Inflation?

Brooks' Fall zeigt, dass Trumps Unterstützung alleine noch keinen Erfolg garantiert. Brooks war bereits Abgeordneter, in Alabama aber nicht bekannt genug, um erfolgreich für den Senat zu kandidieren. Trumps Unterstützung konnte das nicht beheben, Brooks hinkt in den Umfragen seinen Herausforderern weit hinterher. An erster Stelle steht Mike Durant, ein ehemaliger Militärpilot, der einen Helikopterabsturz in Somalia überlebt hatte, bekannt aus dem Film «Black Hawk Down». Ihn hat Trump inzwischen bereits in Mar-a-Lago empfangen, und er war beeindruckt vom Mut Durants.

Auch in Georgia zeigt sich, dass Trumps Einfluss doch seine Grenzen hat. Dort hilft er dem Kandidaten David Perdue, den republikanischen Gouverneur Brian Kemp anzugreifen: Kemp hatte sich Trumps Forderung widersetzt, das Wahlresultat in Georgia zu fälschen. Perdue scheint bisher gegen Kemp keine Chance zu haben: Er liegt in den Umfragen weit hinten und hat deutlich weniger Geld gesammelt als seine Herausforderer. Die Geldgeber der Republikaner sind augenscheinlich nicht immer vom Wert des Namens Trump überzeugt.

Zu beobachten ist, dass Trump und sein Stab die politische Szene in vielen Staaten offenbar schlecht oder falsch einschätzen. In einigen Staaten hat er sich darum einfach damit begnügt, mehrere Leute zu unterstützen: Er rechtfertige das mit der Behauptung, es verleihe ihm mehr Chancen zu gewinnen, zitierte «Politico» einen seiner Mitarbeiter. In anderen Staaten hingegen hält er sich gleich ganz heraus. Für Ohio etwa hat er gar kein «Endorsement» ausgesprochen, obwohl dort mit dem Autor J. D. Vance ein geläufiger Name ganz auf Trump-Linie politisiert und vom Tech-Milliardär Peter Thiel unterstützt wird.

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

