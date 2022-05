São Tomé und Príncipe Ein echter Geheimtipp für Reisende. Die Natur ist üppig grün und beeindruckt durch spektakuläre Fels- und Korallenformationen, Traumstrände und dichten Regenwald.

© Scott Ramsay

Der afrikanische Inselstaat São Tomé und Príncipe ist ein echter Geheimtipp für Reisende. Die Natur ist üppig grün und beeindruckt durch spektakuläre Fels- und Korallenformationen, Traumstrände und dichten Regenwald. Die Einheimischen sind überaus gastfreundlich und lassen Sie am Inselalltag und den jahrhundertealten Traditionen teilhaben. Die Inseln sind geprägt vom Kakao- und Kaffeeanbau.



Anmeldung

Nature Tours



weitere Informationen

Detailprogramm



Reisedaten

6. bis 17. November 2022

4. bis 15. Juni 2023



Reiseprogramm

1. Tag: Anreise

Flug von Zürich via Lissabon nach São Tomé und Transfer zum Hotel. Gemeinsames Abendessen.



2. Tag: Kaffee und Kakao

Heute erkunden Sie Kaffee- und Kakaoplantagen auf São Tomé und erfahren viel über die Pflanzen und den Anbau. Unterwegs machen Sie Halt bei verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Insel. Beim Mittagessen in Monteferto bietet sich ein wunderschöner Ausblick auf die Berge und das Meer.



3. Tag: Die Ostküste

Sie fahren an die bezaubernde Ostküste von São Tomé. Das erste Ziel ist «Boca do Inferno» mit seiner spektakulären Wasserfontäne. Ein weiteres Highlight ist der Traumstrand 7 Ondas. Es bleibt

Zeit zum Baden und Schnorcheln.



4. Tag: Insel Príncipe

Kurzer Flug (35 Min.) auf die Nachbarinsel Príncipe. Am Nachmittag erkunden Sie ein erstes Mal die Geheimnisse der Tropeninsel. In einer Schokoladenmanufaktur erfahren Sie mehr über den Trocknungsprozess des Kakaos und kosten verschiedene Leckereien. Sie logieren

in einem historischen Hotel, das einst die grösste Kakao-Plantage war.

Principe Island © Scott Ramsay

5. Tag: Tropische Natur

Sie lernen die Insel auf einem kulturträchtigen Abenteuer kennen. Sie besuchen historische Roças (Plantagen) sowie einen Künstler, der aus alten Glasflaschen Schmuck herstellt. Am Mittag steht Zeit zur freien Verfügung in der kleinsten Hauptstadt der Welt: Santo António. Am Nachmittag können Sie vom Hotel aus einen Spaziergang unternehmen.



6. Tag: Lost City Trail

Sie wandern durch den Dschungel und stossen auf die Überreste der ersten Siedlung von Príncipe. In Ribeira Izé steht zwischen knorrigen Ceiba-Baumwurzeln die bröckelnde Steinruine der katholischen Kirche. Danach schlendern Sie am Strand entlang und geniessen ein kühlendes Bad im Meer.



7. Tag: Durch den Regenwald

Am Vormittag unternehmen Sie eine gemütliche Wanderung durch den Naturpark von Príncipe. Durch Regenwald gelangen Sie zum Wasserfall Oquê Pipi. Hier haben Sie Gelegenheit, ein erfrischendes

Bad im kristallklaren Naturpool zu nehmen. Eine lokale Reiseleitung erklärt Ihnen die einheimische Tierwelt,

wie z.B. den Vogel Príncipe-Speirops und die scheue Zibetkatze.

Principe Island © Scott Ramsay

8. Tag: Bootsausflug

Sie fahren mit einem Boot über das türkisblaue Wasser zu den Stränden im Nordosten der Insel. Unterwegs besuchen Sie ein Fischerdorf und lernen viel über die jahrhundertealten Traditionen und wie die Bewohner*innen heute leben. Den Tag können Sie bei einem Abendspaziergang am Strand ausklingen lassen und dabei dem Konzert der Vögel lauschen.

Principe Island © Scott Ramsay

9. Tag: Bucht der Nadeln

Mit dem Boot besuchen Sie die Bucht der Nadeln. Die prähistorischen Phonolith-Türme ragen dramatisch aus der Landschaft und lassen sich von der Bucht aus bestaunen. In der Bucht im Unesco-Biosphärenreservat

der Insel können Sie Schwimmen oder Schnorcheln.



10. Tag: Zurück nach São Tomé

Ein kurzer Flug bringt Sie zurück nach São Tomé. Sie machen einen kulturellen Rundgang über die Insel und spazieren durch das Stadtzentrum mit seinen Kolonialgebäuden. Am Abend erwartet Sie ein weiterer Gaumenschmaus beim Abschiedsessen.

11. Tag: Rückflug in die Schweiz

Tag zur freien Verfügung (je nach Flugplan). Rückflug via Lissabon in die Schweiz.



12. Tag: Ankunft in der Schweiz



Preis pro Person

Fr. 7’450.- im Doppelzimmer

Fr. 1’590.- Einzelzimmerzuschlag



Teilnehmerzahl

Mind. 8, max. 14 Personen



Leistungen

- Flüge Zürich–São Tomé–Príncipe–São Tomé –Zürich

- Transfers

- 10 Hotelübernachtungen im Doppelzimmer

- Frühstück sowie 13 Mittag- oder Abendessen

- Ausflüge, Wanderungen und Eintritte gemäss Programm

- Schweizer und lokale, englischsprechende Reiseleitung



Nicht inbegriffen

- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke

- Persönliche Auslagen und Trinkgelder

- Versicherung



Gut zu Wissen

Die Wanderungen sind einfach und führen über gute Pfade. Die Wanderungen können immer auch ausgelassen werden. Für die Einreise benötigen Schweizer Bürger*innen einen Reisepass, der

noch mindestens 6 Monate über das Einreisedatum gültig ist.



Organisation und Buchung

Die Teilnehmer*innen schliessen ihren Vertrag direkt mit Nature Tours ab. Es gelten die AGB von Nature Tours. Mitglied des Reisegarantiefonds.



Ihr Experte auf der Reise

Sandro Georgi. Er ist freischaffender Fotograf und für seine persönlichen Projekte am liebsten draussen und zu Fuss unterwegs. Als angehender Outdoor Guide verbindet er seine grossen Leidenschaften des

Draussenseins mit dem Entdecken von Kulturen und freut sich, wenn er dieses Wissen weitergeben und Menschen auf seine Reisen mitnehmen kann.



Die Reise kann CO₂-kompensiert werden.



Buchung und weitere Informationen

Nature Tours, Die Spezialisten AG

Neuengasse 30, 3001 Bern

Tel. 031 313 00 10, info@nature-tours.ch















