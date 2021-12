Basel ist bei Aufenthaltsbewilligungen streng – Sans-Papiers soll ausgewiesen werden – trotz Lehrstelle in der Pflege Das Basler Migrationsamt hat den Antrag einer 22-jährigen Kolumbianerin auf eine Aufenthaltsbewilligung abgelehnt. Sie hofft nun auf die Milde der Härtefallkommission. Leif Simonsen

Sie geht zur Schule, ist gut integriert und hat sogar eine Lehre in Aussicht. Carmen aus Cali in Kolumbien wird die Schweiz verlassen müssen – wenn die Härtefallkommission nicht zu einem anderen Schluss kommt. Foto: Nicole Pont

Carmen (Name geändert) bangt. Das Schicksal der 22-jährigen Kolumbianerin liegt in den Händen der Behörden. Am Donnerstag entscheidet die Basler Härtefallkommission, ob sie in der Schweiz bleiben darf. Das Migrationsamt ist zum Schluss gekommen, dass sie kein Anrecht auf einen Aufenthalt hat. Sie bringt nicht alle Voraussetzungen mit, die eine sogenannte Sans-Papiers für eine Aufenthaltsbewilligung braucht. Carmen ist in der Schweiz integriert, hat hier Freunde sowie eine Tante, sie spricht mittlerweile ziemlich gut Deutsch und hat sogar eine Lehrstelle in einer Institution für Demenzkranke in Aussicht. Sie sagt: «Ich träume davon, mich in der Schweiz niederzulassen und hier zu arbeiten.»