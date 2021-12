«Traum geht in Erfüllung» – Sans-Papiers aus Kolumbien darf in der Schweiz bleiben Das Basler Migrationsamt hatte einer 22-jährigen Südamerikanerin die Aufenthaltsbewilligung verwehrt. Die Härtefallkommission hat diesen Entscheid jetzt umgestossen. Leif Simonsen

Carmen darf nach dem Entscheid der Härtefallkommission nun ihre Lehre bei der Institution für Demenzkranke antreten. Foto: Nicole Pont

Für die 22-jährige Carmen (Name geändert) aus Südamerika ist die Erleichterung gross. Nach Monaten des Bangens und letztlich der Ernüchterung ist die Basler Härtefallkommission zum Schluss gekommen, dass die Kolumbianerin in der Schweiz bleiben darf. Die Kommission hat damit einen Entscheid des Migrationsamtes umgestossen, welches ihr Gesuch auf eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz abschmetterte (die BaZ berichtete).

Roberto Lopez, Co-Leiter der Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, sagt, für Carmen gehe mit dem Entscheid der Härtefallkommission «ein Traum in Erfüllung». Die Kolumbianerin darf nun ihre Lehrstelle als Pflegerin in einer Institution für Demenzkranke antreten.