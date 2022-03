Heikle Vermögen – Sanktionierter Russe hatte Hunderte Millionen in der Schweiz Konten bei der Credit Suisse und Julius Bär; Hilfe mit ihren Briefkastenfirmen: Datenlecks zeigen neue Verbindungen von sanktionierten Oligarchen in die Schweiz. Christian Brönnimann Sylvain Besson Bernhard Odehnal

Der nun sanktionierte CS- und Julius-Bär-Kunde Alischer Usmanow mit Präsident Putin im Jahr 2017. Foto: AFP

Russische Oligarchen horten seit Jahren Milliarden auf Schweizer Bankkonten. Darunter sind auch solche, gegen die nun Sanktionen erlassen und deren Vermögen eingefroren wurden. US-Präsident Joe Biden lässt keine Zweifel offen, was nun mit diesen Vermögen geschehen soll. «Ich sage den russischen Oligarchen: Schluss damit!», sagte er am Dienstag in einer Rede im Capitol. Das US-Justizministerium stelle eine Taskforce zusammen, um «die Verbrechen der Oligarchen» zu verfolgen. «Wir schliessen uns mit unseren europäischen Verbündeten zusammen, um Ihre Jachten, Ihre Luxuswohnungen und Ihre Privatjets zu finden und zu beschlagnahmen. Wir werden uns Ihre unrechtmässigen Gewinne holen.»