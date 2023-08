Sanierung des ältesten Einkaufszentrums der Region – Reinach soll 54 zusätzliche Wohnungen bekommen Vor fünfzig Jahren war das Mischeli-Center das grösste Einkaufszentrum der Region. Doch es ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll das Center total erneuert und ausgebaut werden. Simon Erlanger

Entwicklungsschub: Das Mischeli-Center in Reinach wird saniert und erneuert und mit drei Dutzend neuen Wohnungen versehen. Foto: Archiv Tamedia

In Reinach soll das Mischeli-Center umgebaut werden. Das meldet die Gemeinde Reinach am Dienstag. Die private Grundeigentümerschaft beabsichtige, die dortigen Ladenflächen zu erneuern und neu anzuordnen sowie 54 zusätzliche Wohnungen zu erstellen.

An der Niederbergerstrasse 1 befindet sich im Erdgeschoss das 1971 eröffnete Mischeli-Center. Darüber erhebt sich ein mehrgeschossiges Wohngebäude. Die private Eigentümerin, die Realstone SA mit Sitz in Lausanne, will nun das Center modernisieren und gleichzeitig zusätzlichen Wohnraum schaffen.

Die bisherigen Filialen von Migros und Denner sowie zusätzliche Verkaufsflächen sollen dabei erhalten und erneuert werden. Die wichtige Versorgungsfunktion des Mischeli-Centers für das Quartier könne so langfristig gesichert und gestärkt werden, glaubt die Gemeinde.

Das Bebauungskonzept des Basler Büros Nissen Wentzlaff Architekten sehe vor, die Liegenschaft im Nordwesten um einen Neubau mit fünf Geschossen und 24 neue Wohnungen zu ergänzen. Zudem soll im Süden, anstelle der heutigen Anlieferungsstrasse, eine zwei- bis dreigeschossige Gebäudezeile entstehen mit etwa 30 neue Wohnungen. Zusammen mit den bisherigen Wohnungen wird die Überbauung neu circa 79 Wohnungen umfassen. Die Anlieferung für die Verkaufsflächen im Erdgeschoss erfolge neu über die Bruderholzstrasse und werde in das Gebäude integriert.

Für die Arealentwicklung sei eine Quartierplanung erforderlich, welche die zonenrechtlichen Rahmenbedingungen festlege, schreibt die Gemeinde. Diese Quartierplanung werde am 6. September der Bevölkerung vorgelegt. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren starte dann am 7. September. Bemerkungen, Einwände und Vorschläge können dann bis zum 6. Oktober beim Gemeinderat Reinach eingereicht werden.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

