Emotionale Debatte – Sanierung der Deponie Maienbühl entzweit den Einwohnerrat Eine knappe bürgerliche Mehrheit des Riehener Einwohnerrats empfiehlt ein Nein zur Volksinitiative für die Sanierung der Deponie Maienbühl. Rolf Zenklusen

Die Gemeinde Riehen stimmt über die Sanierung der Deponie Maienbühl ab. Foto: Margrit Müller

Die Riehener Politik tut sich schwer mit der Volksinitiative zur Sanierung der Deponie Maienbühl. Die im Februar 2022 mit 1111 Unterschriften eingereichte Initiative «Sauberes Quellwasser für das Grosse Grüne Dorf» verlangt, dass die Gemeinde «ihre Quellen sowie ihre Naturschutzgebiete schützt». Zudem habe die Gemeinde «für eine risiko- und verursachergerechte Sanierung ihrer mit Giftstoffen belasteten Deponien innerhalb von zehn Jahren» zu sorgen. Der Gemeinderat beantragte dem Parlament am Mittwochabend, nicht auf die Initiative einzutreten, da die Deponie weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig sei.

Dies habe eine jahrelange Überwachung durch das Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt (AUE) ergeben, das Bundesamt für Umwelt habe dies bestätigt. Falls die Gemeinde die Deponie trotzdem saniere, müsse sie sehr wahrscheinlich auch die Kosten selber tragen, argumentiert der Gemeinderat. «Mit Annahme der Initiative würde die Gemeinde ein nicht kalkulierbares Kostenrisiko eingehen.»

Zweistelliger Millionenbetrag bei Annahme

Ganz anderer Meinung war Paul Spring (SP): «Wir sollten das Thema nicht einfach vom Tisch wischen.» Da sich unter der Deponie Quellen befinden, müsse nach giftigen Stoffen gesucht werden. So sieht das auch Mike Gosteli (Basta), der in der EVP-Fraktion politisiert. Gosteli warnte vor blasenkrebserregenden Benzidin-Farbstoffen, die sich «sehr wahrscheinlich in der Deponie» befänden. Historische Dokumente würden belegen, dass die giftigen Farbstoffe dort regelmässig abgeladen worden seien; das AUE habe nicht danach gesucht. Dass bei einer Sanierung nur die Gemeinde zahlen müsse, sei nicht gesagt: Es gebe genug Beispiele, bei denen sich Bund und Kanton an Sanierungskosten beteiligten, sagte Gosteli. EVP und SP beantragten, die Initiative an eine Kommission zu überweisen, die Vorschläge über das weitere Vorgehen ausarbeitet.

Dieter Nill (FDP), Jenny Schweizer (SVP) und David Moor (Mitte/GLP) vertrauen auf die Fachleute, die sagen, die Deponie sei nicht sanierungsbedürftig. «Die Deponien wurden fast zehn Jahre lang überwacht. Es besteht keine Gefahr für die Umwelt», fügte Heiner Vischer (LDP) hinzu. Eine Annahme der Initiative könnte einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. «Wofür? Wie lange sollen wir noch messen, und was sollen wir noch messen?», fragte Vischer und beantragte, die Initiative direkt dem Volk zu überweisen mit der Empfehlung auf Ablehnung. Diesem Vorschlag folgte der Rat mit 18 zu 17 Stimmen; der Antrag von SP und EVP zog den Kürzeren.

