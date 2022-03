Kommentar zur «Arena»-Debatte – Sandro Brotz hat alles richtig gemacht

Moderator Sandro Brotz: Streitbar und umstritten.

Foto: Urs Jaudas

Eine kurze Vorbemerkung. Bereits zum zweiten Mal verteidige ich jetzt den «Arena»-Moderator Sandro Brotz gegen Kritik und Anwürfe. Um die üblichen Sprüche präventiv zu beantworten: Nein, mit Solidarität unter Namensvettern hat das nichts zu tun, und ich bin Brotz auch noch nie persönlich begegnet.

Meine Kollegin Michèle Binswanger zum Beispiel wirft Brotz vor, er habe Aeschi in der letzten Arena «im Ton eines Oberlehrers» und «mit bebender Brust» eine «Standpauke» über Rassismus gehalten. Dies, weil der SVP-Politiker zuvor während einer Nationalratsdebatte vor Nigerianern oder Irakern mit ukrainischen Pässen gewarnt hatte, die Ukrainerinnen vergewaltigen könnten.

Weiter nach der Werbung

Es gehöre, so die Kritik, nicht zu den Aufgaben des Moderators einer politischen Diskussionssendung, selber politische Positionen zu beziehen. Indem er sich angeblich über dieses Gebot hinwegsetzte, habe Brotz das SVP-Klischee bedient, wonach «SRF von linken, parteiischen, selbstverliebten und eitlen Gesellen bevölkert werde».

In keinem Moment hat Aeschi auch nur im Mindesten protestiert.

Allerdings hat Brotz keine «Standpauke» gehalten – ein Begriff, den der Duden mir «Strafpredigt» gleichsetzt, weil er einen ganzen Wortschwall impliziert. Zutreffend ist, dass Brotz die Äusserung des SVP-Nationalrats in einem kurzen Disput von Angesicht zu Angesicht, wie er ihn während der Sendung ab und zu führt, als rassistisch bezeichnete. Aeschi konnte sich verteidigen, Brotz untermauerte seine Kritik mit einer Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR). Diese wurde eingeblendet. In keinem Moment hat Aeschi gegen die Art, wie ihn Brotz befragt hat, auch nur im Mindesten protestiert.

Wo bitte ist hier also das Problem? Und was ist daran links? Ist dann die von der ehemaligen FDP-Nationalrätin Martine Brunschwig Graf geführte EKR auch links? Ist der Mitte-Fraktionspräsident Philipp Matthias Bregy links, der Aeschis Äusserung als «deplatziert» bezeichnete? Uiuiui. Es gehört zu den Obsessionen der SVP, überall linke Unterwanderung und Agitation zu wittern. Wie ist das bei der Lottogesellschaft? Und wie links ist eigentlich die Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin? Der Chüngelizüchterverein Wetzikon aber hoffentlich nicht – oder vielleicht doch?

Mich stört die Vorstellung, ein Moderator müsse ausserhalb der Sendung funktionieren wie ein Kaffeeautomat.

Über den konkreten Fall hinaus stört mich etwas Grundsätzliches. Denn hinter der Kritik an Brotz steckt die Vorstellung, ein Moderator müsse ausserhalb der Sendung funktionieren wie ein Kaffeeautomat: möglichst geräuschlos in einer Ecke stehen und nur etwas absondern, wenn man ihn drückt – aber dann immer genau die gleiche Menge in identischer Qualität und immer mit der gleichen Temperatur.

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass es sich herausragende, die Öffentlichkeit prägende Moderatorinnen und Moderatoren erlauben, auch vor laufender Kamera ihre Meinung zu äussern: Sandra Maischberger in Deutschland, Lilli Gruber in Italien, Armin Wolf in Österreich, Robert Peston in Grossbritannien. Ob es Sandro Brotz verdient, in diese Reihe gestellt zu werden, darüber kann man in guten Treuen streiten. Und ja, es gibt eine Grenzlinie, bei deren Überschreiten ein Journalist zum Aktivisten wird. Aber in der letzten «Arena» geriet sie nicht einmal in Sichtweite.





Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.