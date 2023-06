Neuer Hauptsitz – Sandoz plant Umzug in Basler Elsässertor bis 2024 Damit bleibt die vorerst noch zum Novartis-Konzern gehörende Sparte auch nach der geplanten Abspaltung weiterhin in Basel.

Sandoz bleibt in Basel und zieht bis 2024 in den Elsässertor. (Archivbild) Foto: Keystone/Georgios Kefalas

Der Generikaspezialist Sandoz will bis Mitte 2024 einen neuen Hauptsitz in Basel beziehen. Damit bleibt die vorerst noch zum Novartis-Konzern gehörende Sparte auch nach der geplanten Abspaltung weiterhin in Basel.

Geplant sei, den Hauptsitz der Sandoz AG in das Bürogebäude Elsässertor direkt neben dem Bahnhof Basel SBB, zu verlegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bis Mitte 2024 wolle das dann eigenständige Unternehmen vom Novartis Campus in den neuen Hauptsitz wechseln.

Die Ankündigung untermauere das Engagement von Sandoz gegenüber Basel nach der geplanten Trennung von Novartis, heisst es weiter. Der Umzug in das neue Bürogebäude habe derweil keine Auswirkungen auf die Führung des weltweiten Geschäfts von Sandoz.

Derweil bleiben aber die Sandoz Pharmaceuticals AG, die lokale Schweizer Ländergesellschaft, und die Sandoz Group AG, die im Zuge der geplanten Trennung an der Schweizer Börse SIX kotiert werden soll, in Rotkreuz ZG ansässig. Die Abspaltung der Generikasparte hat Novartis für die zweite Jahreshälfte 2023 in Aussicht gestellt.

SDA/and

