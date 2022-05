Vorgeschmack aufs Esaf – Samuel Giger triumphiert am Baselstädtischen Der Thurgauer bodigt bei der 101. Austragung des Baselstädtischen Schwingertags seine Gegner und unterstreicht seine Favoritenrolle für den Königstitel beim Eidgenössischen in Pratteln. Daniel Aenishänslin

Der Thurgauer Samuel Giger (l.) holt sich im Schlussgang gegen den Baselbieter Adrian Odermatt den Sieg am Baselstädtischen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Was war das für eine eindrückliche Machtdemonstration und ein erster fantastischer Vorgeschmack auf das «Eidgenössische», das Ende August nur wenige Kilometer entfernt in Pratteln steigt. Im Schlussgang des Baselstädtischen Schwingertags bezwang Samuel Giger nach neun Minuten den starken Adrian Odermatt mit Hüfter und Nachdrücken. Der eindrückliche Sieg war Gigers 24. Triumph an einem Kranzfest. Dabei warf ihn sein talentierter Gegner aus dem Baselbiet nur Sekunden nach Schlussgang-Beginn schon beinahe auf den Rücken.

Der 24-jährige Thurgauer Modellathlet – er ist 1,94 Meter gross, 120 Kilogramm schwer und trägt Schuhe in Grösse 48 – brillierte auf dem Turnplatz Sandgrube in Basel mit sechs Siegen aus sechs Gängen. Im hochwertigen Teilnehmerfeld büsste Giger über die sechs Gänge nur einen Viertelpunkt ein und unterstrich somit seine Favoritenrolle für den Königstitel am «Eidgenössischen» eindrücklich. Vor 3850 Zuschauerinnen und Zuschauern setzte er bereits kurz vor Mittag zu einem grossen Wurf an. Es kam zum Knüller, zum Spitzenduell zwischen ihm und Joel Wicki. Dabei gelang es Giger nach lediglich zwei Minuten, seinen Kontrahenten platt auf den Rücken zu werfen.

«Adrian hatte auch einen Supertag erwischt; ich bin beeindruckt von ihm. Er ist frech und unerschrocken.» Samuel Giger, Sieger am Baselstädtischen Schwingertag

«Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel, denn ich habe gegen sehr starke Gegner gewinnen dürfen; es lief wirklich sehr gut», sagte Giger und verpasste es nicht, seinen starken Gegner im Schlussgang zu loben. «Adrian hatte auch einen Supertag erwischt; ich bin beeindruckt von ihm. Er ist frech und unerschrocken.»

Unter den 342 Schwingern, die zum Baselstädtischen antraten, befand sich auch der Schönenbucher Andreas Henzer. Er griff ein letztes Mal zu. Nach 70 Berg- und Teilverbandskränzen ist für den 42-Jährigen Schluss. In seinem letzten Kampf drückte er Louis Studer schon bald ins Sägemehl.

«Es tut weh, dass man zu alt ist zum Schwingen, aber der Entschluss reifte in einem langen Prozess», sagte Henzer nach seinem letzten Hosenlupf. Zufrieden sei er trotzdem mit sich und der Welt. Es falle Druck weg. Er habe seine Sache durchgezogen. Ohne Sponsoren. Habe immer 100 Prozent gearbeitet. Sogar im Militär habe er keine Extrawurst beantragt. Keine Sportler-Rekrutenschule, sondern eine «normale» Grenadier-Rekrutenschule habe er absolviert. Andreas Henzer sagt: «Ich kann mit Stolz auf meine Karriere zurückblicken.»

Baselstädtisches Schwingfest Infos einblenden Schlussgang: Samuel Giger (Ottoberg) bezwingt Adrian Odermatt (Liesberg) nach 9:10 Minuten mit Hüfter und Nachdrücken. Rangliste: 1. Samuel Giger 59,75. Joel Wicki (Sörenberg) 57,75. 3. Lorenz Berger (Niederscherli) 57,50. 4. Adrian Odermatt 57,25. 5. Michael Ledermann (Mamishaus), Dominik Schwegler (Gebenstorf), Roger Erb (Metzerlen), Marcel Kropf (Mümliswil) und Samuel Schmid (Wittnau), je 57,00. 13. Andreas Henzer (Schönenbuch) 55,00.

Die Ausgabe 2022 des Baselstädtischen Schwingfests war eine seiner besten. Eine grossartige Kulisse begleitet von sehr guter Stimmung brachte einen Vorgeschmack auf das Esaf. Die 101. Ausgabe war natürlich auch gut wegen der starken angereisten Gäste im Teilnehmerfeld. Diese waren heuer in der Favoritenrolle. Vor allem der Kilchberger Sieger Samuel Giger, der Erstgekrönte Joel Wicki und der zweifache Kranzfestsieger 2022 Michael Ledermann.

Die Duelle waren spannend und endeten oft knapp. Gestellte, also Unentschieden, gab es jedoch wenige. Es wurde etwas riskiert. Nachdem die Nordwestschweizer an den ersten beiden Kranzfesten der Saison (Baselbieter mit Sieger Andreas Döbeli und Solothurner mit Sieger Nick Alpiger) den Sieg in den eigenen Reihen halten konnten, war die Aufgabe am Baselstädtischen Schwingertag ungleich kniffliger.

Der Anlass wurde zum zweiten Mal nach 2018 von der Fasnachtsgesellschaft Seibi 1933 in Zusammenarbeit mit dem Schwingerverband Basel-Stadt organisiert. Grussworte überbrachte die Basler Regierungsrätin und Ehrenpräsidentin des Baselstädtischen Schwingertags, Esther Keller.

Die Sägemehlringe werden in einer Pause hergerichtet. Foto: Georgios Kefalas (Keystone) Giger Samuel (Ottenberg), links, kämpft gegen Odermatt Adrian (Binningen) im Schlussgang – und gewinnt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone) Henzer Andreas (Binningen) verabschiedet sich nach seinem letzten Wettkampf am 101. Baselstädtischen Schwingertag. Foto: Georgios Kefalas (Keystone) 1 / 5

