Erfolg für Samira Marti im Ständerat – Ausländer sollen keine Angst mehr haben, Sozialhilfe zu beziehen Die Baselbieter Nationalrätin erkämpft mit ihrer parlamentarischen Initiative ein gesichertes Aufenthaltsrecht für unverschuldet in Not geratene Ausländerinnen und Ausländer. Thomas Dähler

Nationalrätin Samira Marti setzt sich auch in der kleinen Kammer durch. Foto: Adrian Moser

Das Engagement der Baselbieter SP-Nationalrätin Samira Marti zugunsten von Ausländerinnen und Ausländern, die unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten geraten, hat sich gelohnt. Am Montagabend hat Martis parlamentarische Initiative «Armut ist kein Verbrechen» auch im Ständerat eine Mehrheit erhalten.

Damit verlieren Ausländerinnen und Ausländer ihr Aufenthaltsrecht nicht, wenn sie von der Sozialhilfe abhängig werden. Bedingungen sind, dass sie seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben und dass sie ihre wirtschaftliche Situation nicht mutwillig herbeigeführt haben. Das Ausländer- und Integrationsgesetz wird entsprechend angepasst.

«Wer Anrecht auf Sozialhilfe hat, soll diese auch beziehen können.» Samira Marti (SP, BL)

«Das Gesetz wird damit nicht ins Gegenteil verkehrt, es wird nur präzisiert», sagt die Baselbieterin dazu. Ihr Engagement gilt insbesondere jenen, die aus Angst darauf verzichten, Sozialhilfe zu beziehen. «Ich denke dabei etwa an jenen Taxifahrer, dem ich begegnet bin und der im hohen Alter von über 70 noch immer abends Taxi fährt, weil er ohne Sozialhilfe zu wenig zum Leben hat und sich nicht getraut, diese zu beantragen», sagt Marti der BaZ. «Wer Anrecht auf Sozialhilfe hat, soll diese auch beziehen können – ohne negative Auswirkungen.»

Liberales Anliegen

Der Entscheid im Ständerat korrigiert die negativen Vorentscheidungen der vorberatenden Kommission. Im Plenum fiel er mit 23 zu 20 Stimmen bei einer Enthaltung. Den Ausschlag gegeben haben die Vertreterinnen und Vertreter der Mitte sowie die geschlossene Phalanx der Standesvertreter aus der Romandie. Der Nationalrat hatte die Initiative zuvor mit 96 zu 85 Stimmen angenommen. Die deutliche Zustimmung der Westschweizer dürfte der geringeren Bedeutung der SVP in der Romandie zu verdanken sein, meint Marti. Präzisiert wird mit ihrer Initiative jenes Gesetz, das seinerzeit als indirekter Gegenvorschlag zur SVP-Durchsetzungsinitiative beschlossen wurde.

Es gehe schlicht darum, einen gesetzlichen Anspruch auf Sozialhilfe und das Aufenthaltsrecht im Einklang zu wissen, findet Marti. «Es darf nicht sein, dass ein legaler Bezug von Sozialhilfe zur Wegweisung führt. Deshalb ist dies eigentlich ein liberales Anliegen und kein linkes.» Alle, die in irgendeiner Form mit Betroffenen zu tun haben, hätten sich hinter die gesetzliche Anpassung gestellt.

Vertrauensschutz verdient

«Wer in der Schweiz in eine finanzielle Notlage gerät, hat von Verfassungswegen Anrecht auf Unterstützung, um hier ein menschenwürdiges Dasein leben zu können; das steht in der Bundesverfassung und gilt an und für sich unabhängig von der Herkunft», hatte Stefan Engler (Mitte, GR) in der Debatte im Ständerat für Martis Initiative plädiert. Martis Initiative sei besonders für Familien in Schwierigkeiten nötig, die einen würdigen Schutz verdient hätten, der für alle gleichermassen gelte, sagte Isabell Chassot (Mitte, FR).

Die Gegner der Gesetzesanpassung im Ständerat argumentierten vergeblich damit, dass auch ohne die Präzisierung nicht zu erwarten seien, dass Gerichte in solchen Situationen gegen ausländische Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger urteilen würden. Dagegen wurde argumentiert, dass Menschen, die seit über zehn Jahren hier lebten, in einer Notlage den Vertrauensschutz verdient hätten.

