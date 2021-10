17 Songs von Basler Promis – Sam Himself Er wurde für die diesjährigen Swiss Music Awards nominiert. Kein Wunder also, dass der Basler Indie-Rocker und Wahl-New-Yorker für unsere Serie mit einer exquisit kuratierten Playlist auffährt. Nick Joyce

Sam Himself hat einen breiten Musikgeschmack. Foto: Stefan Tschumi

Vor zehn Jahren zog es Samuel Koechlin nach New York. Dort eignete sich der Basler Sänger und Gitarrist nicht nur den klingenden Künstlernamen Sam Himself an, er erarbeitete sich auch ein dichtes Netzwerk an Kontakten.

An seinem ironisch betitelten Debütalbum «Power Ballads», das am 12. November im Parterre One seine Plattentaufe haben wird, haben Musiker aus dem Umfeld von Iggy Pop, Anna Rossinelli, War on Drugs, Steff La Cheffe und Jeff Buckley mitgewirkt. So sollte es kaum überraschen, dass Koechlin einen unüberblickbar weiten Musikgeschmack hat.