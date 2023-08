Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Salvi hat kein Glück und Van Breemen springt der Ball an die Hand Die Basler gewinnen zwar mit 2:1 gegen Tobol Kostanay, scheitern aber trotzdem in der Qualifikation. Am Ende reichen die Kräfte nicht. Die Einzelkritiken. Dominic Willimann Tilman Pauls

Gefahr im gegnerischen Strafraum. Wouter Burger wird vom gegnerischen Torhüter bedrängt und kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Foto: Luca Cavegn (Freshfocus)

Mirko Salvi: 4

Hatte mit seinem Fehler im Hinspiel sowie gegen Winterthur alles andere als einen optimalen Auftakt in die Saison. Und in Tobol setzt sich sein Unglück dann fort: Seine Abwehr in der 42. Minute fliegt Van Breemen in die Hand. Das ist kein Fehler von ihm, aber unglücklich ist es allemal. Zeigt aber auch zwei wichtige Paraden auf der Linie in der 73. Minute.