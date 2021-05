Interview mit Zweifel-Chef – «Salt & Vinegar? Wir dachten, das kann man ja nicht essen!» Der Sohn des Firmengründers isst mehr als zwei Kilo Chips im Jahr, was er für wenig hält. Er erklärt, wieso er nicht an Aldi und Lidl liefert und warum Flops wie die Landjäger-Chips gut fürs Geschäft sind. Erich Bürgler , Maren Meyer

Am liebsten mag Christoph Zweifel Paprika-Chips. Doch um im Markt zu bestehen, sind immer wieder neue Geschmacksrichtungen gefragt. Foto: Joseph Khakshouri

«Das ist wie eine Verjüngungskur», sagt Christoph Zweifel, streift sich die weisse Haube über die kurzen Haare und schliesst die Druckknöpfe des passenden Mäntelchens vor der Brust. «Mit der Schutzkleidung verhalten sich die Besucher wie Kinder.» Er ist der Sohn des Firmengründers Hans-Heinrich Zweifel und seit 2020 Chef des gleichnamigen Unternehmens.

In der Zweifel-Fabrik in Spreitenbach AG – an der Zweifelstrasse – werden Chips in Hochgeschwindigkeit produziert. Es rüttelt, rattert, brummt und dröhnt. Dort, wo die Kartoffeln gewaschen werden, riecht es nach nasser Erde, und nur ein paar Schritte weiter duftet es süsslich nach frittiertem Öl. Jährlich werden hier 25’000 Tonnen Kartoffeln gewaschen, geschnitten, frittiert, gewürzt und verpackt.