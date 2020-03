Katja Riemann in den dunklen Zonen der Welt

Kinder und Frauen, die Schwächsten der Gesellschaft, werden die ersten Opfer in schwachen, zerfallenen oder Bürgerkriegs-Staaten. Etwa im Kongo, wo Kinder entführt und zum Töten gedrillt werden und Vergewaltigung systematisch als Kriegswaffe eingesetzt wird. Hier besucht Katja Riemann zwei Krankenhäuser, in denen Ärzte wie der Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege die zerfetzten Körper wieder zusammenflicken. Fassungslos steht sie, stehen wir Leser dem Hass gegenüber, der sich an Frauen gerade dort austobt, woher alles Leben kommt, in einer Grausamkeit, deren letzte Details uns die Autorin erspart.

Einige der Reisen sind etliche Jahre her, aber die in den Libanon führt ganz nah an die Aktualität. Und an Katja Riemanns Familiengeschichte. Denn ihr Vater hatte dort fünf Jahre als Lehrer gearbeitet, in den «goldenen Zeiten», ehe das Land zerbrach. Sie besucht ein Zeltlager mit syrischen Flüchtlingen (der Libanon und Jordanien tragen, gemessen an der eigenen Bevölkerung, die höchste Last des syrischen Bürgerkriegs). Wieder erleben wir, wie sie, zusammen mit den Helfern vor Ort, Kontakt zu Frauen und Kindern aufbaut, sich deprimierendste Lebensgeschichten erzählen lässt und weder pathetisch noch sentimental, sondern ganz pragmatisch von kleinen Schritten berichtet, die die Lebensbedingungen verbessern. Immer geht es um Bildung, um «empowerment», die Erziehung zur Selbstständigkeit, nach Möglichkeit: ein eigenes Einkommen zu generieren.

Das Erstaunlichste an diesem Buch ist die positive Energie, die von ihm ausgeht. Es führt uns in einige der dunkelsten Zonen der Welt und zeigt, um im Bild zu bleiben, was ein paar Solarlampen bewirken können. Und Schutzräume, Gespräche, Fürsorge, Überzeugungsarbeit. Der zu Tode zitierte Vers von Erich Kästner, «Es gibt nichts Gutes/ ausser man tut es»: Hier passt er.

Katja Riemann: Jeder hat. Niemand darf. Projektreisen. S. Fischer, Frankfurt 2020. 396 S., ca. 38 Fr.

