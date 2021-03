Rotblau weltweit – Salahs Krise und Campos 420 Sekunden Der Ägypter erlebt mit dem sonst so erfolgreichen FC Liverpool eine schwierige Zeit: Ihm fehlen die Tore und dem Club die Punkte. Daran kann auch Xherdan Shaqiri nichts ändern. Tobias Müller

Mohamed Salah kann es nicht glauben, auch gegen Fulham reicht es nicht für einen Sieg und ein persönliches Erfolgserlebnis. AFP

England

Die Krise von Liverpool ist auch die Krise von Mohamed Salah. Der Angreifer steckt seit Ende 2020 im Tief, wie auch sein Club. Die Reds sind in der Premier League in den letzten drei Monaten von Tabellenplatz 1 auf Rang 8 abgerutscht. Und Salah traf einfach nicht mehr so zuverlässig, wie er das die vergangenen Jahre tat: Gerade mal vier Liga-Treffer gelangen dem Ägypter in der Rückrunde, zuletzt Mitte Februar bei der 1:3-Schlappe gegen Leicester. Auch die letzten zwei Spiele konnte der englische Meister nicht für sich entscheiden, zweimal gabs ein 0:1, gegen Chelsea und Fulham (Xherdan Shaqiri konnte am jüngsten Negativerlebnis auch nichts ändern, er stand 90 Minuten auf dem Rasen). Nach der Niederlage antwortete Trainer Jürgen Klopp leicht angesäuert auf die Frage, ob seine Spieler nicht mehr den Biss verspüren wie auch schon: «Meine Jungs wollten es. Es ist leicht zu sagen, jemand, der gewonnen hat, wollte es mehr. Ich glaube nicht, dass das unser Problem ist.» Ganz andere Probleme hat derzeit Fabian Schär. Der Verteidiger von Newcastle verletzte sich Mitte Februar schwer am Knie und bangt sogar um die Teilnahme an der EM im Juni. Auf Instagram schrieb der 29-Jährige: «Das alles ist schwierig zu akzeptieren. Ich habe mich zuletzt wirklich gut auf dem Feld gefühlt. Aber ich werde alles unternehmen, um so bald wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können.» Ohne Schär lief es Newcastle zuletzt alles andere als gut, aus den letzten vier Partien resultieren zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Die Magpies stehen zurzeit auf dem 16. Platz.