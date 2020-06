Rotblau weltweit – Salahs Hunger, Abrahams Karriereende Der FC Liverpool gewinnt weiter, obwohl der Meistertitel bereits Tatsache ist. Grossen Anteil daran hat auch Mohamed Salah, als Assistgeber und Torschütze. Simon Tribelhorn

Jubel à la Haaland: Für Mohamed Salah könnte es bei den Reds zurzeit nicht besser laufen. Foto: Keystone

Österreich

Überaus freuen durfte sich Noah Okafor am vergangenen Sonntag. Mit dem FC Red Bull Salzburg, zu dem er im Winter gestossen war, konnte er nach dem Cupsieg Ende Mai auch noch den Meistertitel feiern. Beim 3:0 gegen den TSV Hartberg wurde der 20-Jährige für die letzte halbe Stunde eingewechselt, konnte aber nicht Entscheidendes zum Spiel beitragen. Dennoch scheint der Start bei seinem neuen Verein geglückt, in seinen bisherigen neun Partien weist Okafor eine persönliche Statistik von drei Toren und einem Assist auf. Das ist um einiges besser als in der Hinrunde, die er noch bei Basel spielte, wo er lediglich eine Torvorlage in 14 Ligaeinsätzen aufwies.