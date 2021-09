Rotblau weltweit – Salah lässt die Muskeln spielen Während Liverpool mit Mohamed Salah von der Spitze der Premier League grüsst, poltert Noah Okafor gegen die Programmierer des Videospiels «Fifa» – und setzt danach auf dem Platz ein Zeichen. Tobias Müller

Mohamed Salah jubelt über seinen Treffer zum 2:0 gegen Crystal Palace. Foto: AFP

England

Gleich ein paar ehemalige FCB-Spieler konnten am Wochenende mit Toren bei ihren Clubs überzeugen. Manche trafen überraschend und zum ersten Mal, für andere gehört das persönliche Erfolgserlebnis beinahe schon zum Alltag im Fussballerleben. Überhaupt nicht mehr überraschend ist es, wenn Mohamed Salah trifft. Seit der Ägypter beim FC Liverpool aktiv ist, hat er wettbewerbsübergreifend 130 Tore erzielt. Beim 3:0 nun gegen Crystal Palace erzielte er das zwischenzeitliche 2:0 und liess danach seine Muskeln spielen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp ist in dieser Meisterschaftssaison noch ungeschlagen und steht punktgleich mit Chelsea an der Tabellenspitze der Premier League.

Weiter nach der Werbung

Ziemlich weit weg von der Spitze der Tabelle steht Arsenal, wo Granit Xhaka nach wie vor aufgrund seiner Corona-Infektion fehlt. Doch ohne den zentralen Mittelfeldspieler scheint es dem Club um einiges besser zu laufen als mit ihm: Nach drei Niederlagen zum Meisterschaftsstart (mit Xhaka) gewannen die Gunners die jüngsten zwei Partien (ohne Xhaka).

Österreich

Noah Okafor konnte es nicht glauben! Die Programmierer des Fussball-Videospiels «Fifa» waren tatsächlich so frech und sprachen dem Flügelspieler in der Kategorie Geschwindigkeit lediglich 84 von 100 möglichen Punkten zu. Dass die Tempobolzer Lionel Messi (85) und Cristiano Ronaldo (87) eine nur merklich bessere Bewertung erhielten, schien den Baselbieter nicht zu kümmern. Er polterte auf den sozialen Medien: «Die Geschwindigkeit ist ein Witz. Ich renne 36,5 km/h, und sie geben mir diese Wertung.» Und schaut man sich den jüngsten Auftritt von Okafor bei RB Salzburg an, dann scheint der 21-Jährige mit seiner Kritik nicht völlig falschzuliegen. Beim 2:0 gegen Rapid Wien kam Okafor nach einem Eckball des Gegners zum Ball, sprintete quer über den Platz, liess dabei die Wiener Hintermannschaft stehen und legte dann cool auf den mitgespurteten Aaronson auf, , der nur noch einzuschieben brauchte.

Türkei

Jubeln wie Mohamed Salah durfte auch Eren Derdiyok: Nach seinem Treffer gegen Genclerbirligi in der Vorwoche traf der Angreifer nun auch gegen Istanbulspor, es war das einzige Tor des Tages. Seinem neuen Club Ankaragücü in der zweithöchsten Spielklasse ist der Saisonstart geglückt: Fünf Spiele, drei Siege, zwei Unentschieden – das reicht für Platz 4 in der Meisterschaft. Ende Saison steigen die ersten zwei Teams direkt in der SüperLig auf.

Bereits dort im Einsatz steht Birkir Bjarnason, der neu bei Adana Deimirspor spielt. Wie Derdiyok traf auch der Isländer in der vergangenen Runde beim 3:1 gegen Rizespor. Hingegen verlief der Saisonstart von Bjarnasons Team alles andere als rund, der jüngste Erfolge war nach fünf Runden erst der erste Sieg.

Serbien

Bereits seinen dritten Saisontreffer erzielte Veljko Simic für Vojvodina beim 2:0-Auswärtserfolg gegen Radnik. Simic, der noch einen Vertrag bis Ende 2023 besitzt, ist fixe Stammgrösse beim Tabellenzehnten und kam erst in einer Partie nicht zum Einsatz.

Holland

Erst noch zu einer festen Grösse werden muss Ricky van Wolfswinkel, der seit dieser Saison in der Heimat bei Twente Enschede auf Torejagd geht. Und dies gelingt ihm ganz gut: Nach seinem Treffer in der ersten Meisterschaftsrunde gelang ihm nun auch beim 4:1 gegen Vitesse Arnheim ein Tor. Und der 32-Jährige scheint sich auch ganz allgemein wohlzufühlen bei seinem neuen Club, wie die Bilder zeigen, die er regelmässig auf den sozialen Medien postet.

Griechenland

Keine lustigen Bilder mag Tomas Vaclik zurzeit online stellen. Der Keeper war es sich beim FC Sevilla gewohnt, Mann erster Wahl zu sein. Nun, seit seinem Wechsel zu Olympiakos Piräus, sitzt der Goalie mehr auf der Bank, als er auf dem Feld Bälle halten darf. Neben seinen zwei Einsätzen in der Qualifikation zur Europa League sowie 90 Minuten in der Meisterschaft kam der Tscheche bisher nicht zum Einsatz.

USA

In der amerikanischen Major League Soccer sind 25 Runden gespielt, und Chicago Fire mit Trainer Raphael Wicky und Sportchef Georg Heitz kommt einfach nicht auf Touren: 23 Punkte hat der Club auf dem Konto, das genügt lediglich für den drittletzten Platz in der Liga-Qualifikationsphase. Natürlich gefällt das dem amerikanischen Milliardär, Investor und Clubbesitzer Joe Mansueto gar nicht. Doch der 65-Jährige konzentriert sich nicht nur auf den Club in der MLS, sondern expandiert fleissig weiter. Seit kurzem hat Mansueto auch beim FC Lugano das Sagen. Und da somit auch der ehemalige FCB-Sportchef Heitz in die Geschicke des Tessiner Clubs involviert ist, überrascht es nicht, dass bis vor kurzem zwei ehemalige FCB-Angestellte als Anwärter auf den Trainerposten bei den Luganesi gehandelt wurden: Wicky und Wil-Coach Alex Frei. Doch seit Montagnachmittag ist klar, dass die bisherige Interimslösung Mattia Croci-Torti bis Sommer 2023 bleiben soll.

Fehler gefunden?Jetzt melden.