Klassisches Konzert – Saisoneröffnung mit «Traummusik» Das Kammerorchester Basel gab am Sonntag im Stadtcasino das erste Konzert der neuen Spielzeit – mit Heinz Holliger, Jan Lisiecki und Musik, die zum Träumen einlud. Lukas Nussbaumer

Dem Kammerorchester gelang ein erfolgreicher Start in eine alte Normalität. Foto: Grzegorz Wlodarczyk

Endlich hat sie begonnen, die neue Saison. Ein «zweiter Beginn», nachdem das letzte Konzertjahr Corona-bedingt nie so richtig in die Gänge kam. Am Sonntag kehrte nun ein Stück Normalität in das noch immer frische Basler Konzerthaus zurück. Dank dem im Juni erprobten Schutzkonzept (GGG – geimpft, genesen, getestet) war es zum ersten Mal seit langem sogar wieder möglich, den Musiksaal des Stadtcasinos ohne Maske zu betreten.

Weiter nach der Werbung

Zum Auftakt des Konzerts spielte das Kammerorchester unter der Leitung von Heinz Holliger die «Traummusik» von Rudolf Kelterborn. Der Basler Komponist verstarb im März dieses Jahres – das Konzert vom Sonntag war deshalb auch eine Art Gedenkfeier zu Ehren der für das städtische Musikleben so prägenden Persönlichkeit.