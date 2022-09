Umstrittenes Gesichtlesen – Sagt ein Gesicht etwas über den Menschen aus? Computerprogramme wollen Kriminelle an ihren Gesichtern erkennen, und eine Studie hat ergeben, dass Chefs mit breiter Stirn mehr Geld generieren. Derweil warnen Wissenschaftler vor «Schädeldeutern». Dina Sambar

Das eigene Gesicht kann schon länger als «Passwort» genutzt werden. Doch was kann man sonst noch alles in einem Gesicht lesen? Bild: ZVG

Kann man aus einem Gesicht lesen, was für ein Mensch dahintersteckt? Welche Persönlichkeit, Stärken und Schwächen er hat? Physiognomik oder generell Gesichtlesen ist keine anerkannte Wissenschaft, sondern wird in der westlichen Welt in der Esoterik-Ecke angesiedelt. So warnte der deutsche Psychologieprofessor Uwe Peter Kanning in seinem Buch «Schädeldeuter und andere Scharlatane» davor, dass diese «Pseudowissenschaft» sich wieder im Aufwind befindet.