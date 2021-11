Wohnschutz so gut wie angenommen – Grosse Freude bei den Basler Linken Mit fast 53 Prozent stimmt die Basler Stimmbevölkerung der Initiative «Ja zum echten Wohnschutz» voraussichtlich zu. Katrin Hauser

Vertreterinnen von SP, Grünen und Basta machen einen Selfie mit dem Abstimmungsresultat. Bild: Dominik Plüss

Die Basler Wohnschutzinitiative wird voraussichtlich knapp angenommen. Nach Auszählung der brieflichen Stimmen haben 52,7 Prozent der Stimmbevölkerung der Initiative zugestimmt. Das entspricht 33’379 Ja-Stimmen im Vergleich zu 29’995 Nein-Stimmen. Dies teilt die Basler Staatskanzlei kurz nach 12.00 Uhr im Abstimmungsforum im Rathaus mit.

Die Freude bei den Basler Linken ist gross. Durch die Masken dringen leicht gedämpft die Jubelrufe. Es wird heftig geklatscht bei SP, Grünen und Basta. «Die Freude bei uns ist sehr gross. Heute ist ein guter Tag für die Mieterinnen und Mieter in Basel-Stadt», sagt die SP-Co-Präsidentin Jessica Brandenburger. Die Bevölkerung habe «einmal mehr» gezeigt, dass sie von Renditesanierungen und Massenkündigungen genug habe.

Beat Leuthardt vom Basler Mieterverband, der die Initiative lanciert hat, ist mit dem Resultat zufrieden. «Wir sind dankbar und erleichtert, dass mit der Initiative all den Leuten, die von Renditesanierungen und Massenkündigungen betroffen sind oder noch sein werden, geholfen wird.»

Weniger Freude herrscht bei den bürgerlichen Parteien. «Wir sind enttäuscht über das Ergebnis. Es ist schade, dass man mit Emotionen eine Abstimmung gewinnen kann. Einem Teil der Bevölkerung war wohl nicht bewusst, dass ab 1. Januar 2022 ein Gesetz in Kraft tritt, das bereits zu Verschärfungen führt», sagt Patricia von Falkenstein. Sie ist Präsidentin des Hauseigentümerverbands Basel-Stadt und seit kurzem für die LDP im Nationalrat. Auch von der Regierung hätte sie sich mehr Engagement gewünscht.

Darum geht es

Die Vorlage «Ja zum echten Wohnschutz» ist eine Art Durchsetzungsinitiative. Linke Parteien und der Basler Mieterverband versuchen, ihre ursprünglichen Ideen, mit denen sie im Grossen Rat gescheitert sind, via Urne doch noch ins Gesetz zu schreiben.

Dies, obwohl am 1. Januar 2022 ein neues Gesetz in Kraft tritt, das bereits Verschärfungen zur jetzigen Situation beinhaltet. (Worin sich das neue Gesetz und die Initiative genau unterscheiden, können Sie hier nachlesen.) Den Initianten geht das Gesetz zu wenig weit. Sie wollen langjährige Mieter noch besser vor der «Vertreibung» durch Massenkündigungen und vor der sogenannten «Vergraulung» durch hohe Mietzinsaufschläge nach Sanierungen schützen.

Das Ganze funktioniert so: Wenn ein Vermieter sanieren will, soll er neuerdings bereits im Stadium der Baubewilligung festlegen, um wie viel er anschliessend die Miete erhöhen will. Wenn der Aufschlag den folgenden Betrag

80 Franken im Monat bei einer 2-Zimmer-Wohnung

120 Franken im Monat bei einer 3-Zimmer-Wohnung

160 Franken im Monat bei einer 4-Zimmer-Wohnung

übersteigt, muss er mit seinem Vorhaben vor die sogenannte Wohnschutzkomission. Dieses Gremium, bestehend aus drei Personen, entscheidet dann, ob der Aufschlag gerechtfertigt ist oder nicht.

Abo Abstimmung über Basler Wohnschutz Das ändert sich für Sie als Mieter oder Vermieterin Die neuen Auflagen würden es für Vermieterinnen ungemein kompliziert machen, Sanierungen anzugehen, sagen bürgerliche Parteien und der Hauseigentümerverband. Während SP, Grüne und Basta die Initiative unterstützen, sind Grünliberale, LDP, FDP, die Mitte und SVP dagegen. Die Vermieterschaft werde von den restriktiven Vorgaben derart abgeschreckt, dass sie Sanierungen einfach sein lassen würden und die Häuser – ähnlich wie in Berlin – zu verlottern drohten, sagen die Gegner. Auch befürchten sie, dass mit der Initiative Investoren vertrieben werden. Investoren haben gegenüber dieser Zeitung tatsächlich gesagt, dass sie bei einer Annahme der Initiative zurückhaltender werden könnten. Politische Vorgeschichte der Initiative Im Juni 2018 nahm die Basler Stimmbevölkerung die Initiative «Wohnen ohne Angst vor Vertreibung. Ja zu mehr Rücksicht auf ältere Mietparteien (Wohnschutzinitiative)» mit 61 Prozent der Stimmen an. Die Regierung wurde beauftragt, eine Vorlage für einen besseren Wohnschutz in Basel-Stadt auszuarbeiten. Das hat sie getan. Im Jahr 2020 präsentierte sie das revidierte Wohnraumfördergesetz dem Grossen Rat. Die Linken wollten sie verschärfen, unterlagen aber in der Diskussion. Daher startete der Mieterverband sowohl ein Referendum wie auch eine zweite Initiative: «Ja zum echten Wohnschutz II». Bei der Referendums-Abstimmung vor einem Jahr wurde das revidierte Gesetz mit einer hauchdünnen Mehrheit angenommen.

