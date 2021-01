Wenn das Bauen unmöglich wird – Sagt das Volk Nein, muss die Gemeinde zahlen 2014 scheiterte die Idee, auf dem Areal Buchloch in Reinach ein Hochhaus zu erstellen. Auch dem neuen Projekt mit viergeschossigen Bauten weht ein harter Wind entgegen. Kurt Tschan

Die Idee eines neuen Hochhauses ist zwar vom Tisch, doch auch die deutlich filigraneren ovalen Gebäude stossen am Buch-Hain auf Ablehnung. Foto: zVg

Bei den Behörden in Reinach ist die Sorge gross, dass ein weiteres Projekt für den Buch-Hain scheitert und die Gemeinde deshalb in die Bredouille gerät. Der Abstimmungskampf für oder gegen das Projekt hat deshalb schon zu einer Zeit begonnen, als noch weihnachtliche Stimmung herrschte. Als müsste es noch einmal besonders betont werden, erinnert die Gemeinde die Bevölkerung in einer speziellen Abstimmungszeitung daran, dass das Buchloch Baugebiet sei.

Da die Grundeigentümerin ein Recht habe zu bauen, käme es bei einem Nein an der Urne faktisch zu einer materiellen Enteignung, hält Gemeinderat Ferdinand Pulver mit Blick auf die Abstimmung vom 7. März fest. «Für die Gemeinde Reinach wäre diese Auszonung nicht finanzierbar», ist der Freisinnige überzeugt. Seine Warnung dürfte doppelt wirken, seitdem bekannt ist, dass in diesem Jahr als Folge der Corona-Pandemie die Steuereinnahmen weiter sinken und ein Defizit von über 9 Millionen Franken erwartet wird.