Verein kantonaler Mindestlohn enttäuscht

Der Verein für einen kantonalen Mindestlohn in Basel-Stadt zeigt sich in einem Communiqué enttäuscht über die Annahme eines Mindestlohns von 21 Franken. Zwar sei «das Minimum» erreicht und die Initiative «Kein Lohn unter 23.-» knapp verworfen worden. Doch nur dank der Initiative sei Basel nun der erste Deutschschweizer Kanton mit einem staatlichen Mindestlohn. Bedauerlich sei jedoch, dass der Mindestlohn deutlich tiefer ausfalle, als es nötig wäre, um im teuren Kanton Basel-Stadt von einem Vollzeitpensum leben zu können. Der Verein fordert die Sozialpartner auf, Hand zu bieten, um in den Gesamtarbeitsverträgen faire Löhne festzulegen.