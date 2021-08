Persönlichkeit definiert Kleiderstil – Sag mir, wer du bist, und ich sag dir, was du anziehen sollst Ein neuer Persönlichkeitstest kann angeblich unseren Modestil erkennen und passende Kleider, Schuhe und Taschen empfehlen. Funktionierts? Wir haben es ausprobiert. Denise Jeitziner

Drei unterschiedliche Charaktere, drei verschiedene Kleidungsstile: Die Schauspielerinnen von «Sex and the City» machen vor, wie sehr die Persönlichkeit unsere modischen Vorlieben beeinflusst. Foto: HBO

Spätestens bei Frage Nummer 9 wundere ich mich, was das soll. Der Onlinetest Psykhe will wissen, ob ich der Ehe skeptisch gegenüberstehe. Zur Auswahl stehen: «Stimme voll und ganz zu», «stimme zu», «neutral», «stimme nicht zu», «stimme überhaupt nicht zu». Was, bitte, soll das mit Mode und meinem Kleiderstil zu tun haben? Will der Algorithmus herausfinden, wie traditionell ich bin oder ob er mir gleich ein romantisches Kleid anbieten soll? Bloss nicht. Ich entscheide mich für Eheskeptikerin und klicke auf «stimme zu».

Eine Frage, fünf Antwortmöglichkeiten: Das Resultat soll Aufschluss über den eigenen Modestil geben. Foto: Screenshot Psykhe

Psykhe ist ein psychologischer Stylingservice-Test, mit dem man zunächst die eigene Persönlichkeit bestimmen kann. Danach verspricht er eine Antwort auf die Frage, warum manche Outfits sofort ein Gefühl von «Das bin ich» auslösen, während man andere nicht schnell genug ausziehen kann.