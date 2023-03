Auf Frühling 2024 – Safran-Pächter übernimmt Landgasthof in Riehen Alexandre Kaden baut mit dem Landgasthof seine Gastrogruppe aus. Die Gemeinde will vor der Übernahme die Gaststube erneuern und die Hotelzimmer modernisieren. Andrea Schuhmacher

Bevor der Landgasthof von der Groupe Oniro übernommen wird, werden die Gaststube und die Hotelzimmer erneuert. Foto: Lucia Hunziker

Die Groupe Oniro von Alexandre Kaden macht sich in Basel breit. Sie betreibt bereits die Safran-Zunft, die Brauerei, das Rhin Bleu, das Bistro Kunstmuseum – und ab Frühling 2024 dann auch den Landgasthof in Riehen. Die Gastrogruppe hat die Ausschreibung für das Gasthaus im Zentrum Riehens gewonnen, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte.