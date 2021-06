Das Wolfsgeheul ist weitherum zu hören, wenn Sämi mal richtig loslegt…

Wenn die Kirchenglocken läuten, verwandelt sich Sämi in einen Wolf. Der Mischling aus Appenzeller und Berner Sennenhund meiner Nachbarn wirft seinen Schädel dann in den Nacken, streckt den Kopf nach oben und heult – nun ja – gottserbärmlich. Und zwar so laut und durchdringend, dass man ihn nicht nur bei uns im Haus hört, sondern, gerade jetzt, wo es wärmer wird und man die Fenster wieder offen hat, auch weit um das Haus herum.

Man fragt sich, warum Sämi derart laut wird. Ist ihm der Glaube fremd, ist er von anderer Konfession? Mit dem Namen Sämi, kurz für Samuel, ist das eher unwahrscheinlich. Samuel, der im 11. Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll, ist ein Prophet, und zwar im Alten Testament. Er wird sowohl von den Christen als auch von den Juden und den Muslimen als biblische Figur anerkannt und geschätzt.