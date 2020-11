150 Jahre Confiserie Schiesser – S wie Schoggi, S wie Schiesser Das Traditionshaus am Marktplatz ist einem südostschweizerischen Einwanderer zu verdanken: dem Konditor Rudolf Schiesser aus dem glarnerischen Diesbach. Dominik Heitz

Die vierte Generation: Rosalba und Stephan Schiesser feiern das 150-jährige Bestehen ihrer Confiserie am Marktplatz. Foto: Kostas Maros

Das Café Singer am Marktplatz? Verschwunden. Das Tearoom Pellmont in der Freien Strasse, das Café Spillmann am Rheinsprung? Verschwunden.

Das Café-Tearoom Schiesser am Marktplatz aber behauptet sich; es hat sie alle überlebt. Das im vorletzten Jahrhundert entstandene Unternehmen nennt sich auch Confiserie zum Rathaus, denn es steht direkt vis-à-vis dem Parlaments- und Regierungsgebäude. Seine grosse Vitrine mit der verführerischen Auslage winkt den Passanten zu. Und der Konditor-Bub mit Hund und das Mädchen mit Puppe über der Eingangstür bitten hinein ins Paradies der Zucker-, Schokoladen-, Torten- und Glacewelt.