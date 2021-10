Fahrtenschreiber – S isch nit verbii! D Mäss läuft auf Hochtouren, das Virus verbreitet sich wieder rasant, und wir boostern uns frei. Aber dann kommt doch alles wieder anders. Meinung Philipp Probst

D ie Düfte der Essstände wie hier am Münsterplatz haben den BaZ-Kolumnisten mehr angezogen, als alle Fliehkräfte der Bahnen an der Herbstmesse es hätten tun können. Foto: Pino Covino

Waren Sie an der Mäss? Endlich wieder Herbstmesse. E diggi Sach, gäll? Aber die wilden Bahnen habe ich nur als Zuschauer genossen. Nicht weil ich ein Schisshase bin, nein. Aber die Düfte der Essstände zogen mich viel stärker an als die Fliehkräfte der Bahnen. So habe ich reingehauen: Mässmögge, Glöpfer, Biberli, Käsküechli, Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Magenbrot – bis mein Magen rotsah. Deshalb liess ich die Bahnen aus.

Das Corona-Schutzkonzept mit den Bändeli, Eingangskontrollen und Abschrankungen ... hm? Also ehrlich gesagt: An den Essständen, die auch für nicht zertifizierte Menschen (was für ein schrecklicher Ausdruck!) zugänglich sind, herrschte zum Teil auch eine Druggede. Und da man beim Essen das Corona-Läärvli abzieht, zwischendurch mal redet und vielleicht sogar ein bisschen sabbert und hüstelt, ich weiss nicht, aber flattern da die Viren nicht auch in der Luft herum?