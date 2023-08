S-Bahn-Haltestelle Morgartenring – Die beiden Basel lassen sich nicht durch den Bund ausbremsen Der Bund setzt den Bahnausbau in der Region nicht auf die Prioritätenliste. Doch die regionale Politik hat vorgesorgt. Mirjam Kohler

Eine S-Bahn auf der Strecke der Elsässerbahn. Archivbild: Daniel Desborough

Erneut werden die ÖV-Pläne der Region durch die Finanzierungs­prioritäten in Bundesbern ausgebremst. Keine Entflechtung beim Bahnverkehr in Pratteln, was Auswirkungen auf die längerfristigen Pläne für den S-Bahn-Ausbau in der Region hat, wie die bz schreibt.

Betroffen davon ist auch die geplante S-Bahn-Station Morgartenring. Damit sollten Allschwil und Grossbasel-West ans S-Bahn-Netz angeschlossen werden. Rund 22’000 Einwohnerinnen und Einwohner hat Allschwil – und ist damit die grösste Schweizer Gemeinde ohne direkten Bahnanschluss.

«Der Bund hat bisher, trotz klaren Vorteilen, keine Mittel für die weitere Planung und Realisierung der Haltestelle bereitgestellt. Der Bund riskiert damit nicht nur Mehrkosten, sondern schiebt ohne Not eine einfach zu realisierende Verbesserung des S-Bahn-Angebotes weiter nach hinten», heisst es beim Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt auf Anfrage.

Planung ist finanziert

Der Ärger in der regionalen Politik ist gross. Überrascht ist davon jedoch kaum jemand. Entsprechend haben die beiden Basel vorgesorgt. Im Frühjahr dieses Jahres gaben sie bekannt, dass man die Planung der S-Bahn-Station Morgartenring selbst vorfinanziere, um die Eröffnung der Haltestelle per 2030 anpeilen zu können.

Die Kosten für die Realisierung – geschätzte 15 Millionen Franken – sollen anschliessend vom Bahn­infrastruktur­fonds des Bundes getragen werden. Der Bau der Haltestelle liesse sich mit dem Ausbau der Elsässerbahn zum Viermeterkorridor, der für den Zeitraum 2026 bis 2029 vorgesehen ist, einfach und günstig umsetzen, schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement.

Wiederbelebung einer Strecke

Die Strecke, an welche die S-Bahn-Haltestelle Basel Morgartenring zu liegen kommt, soll im Bahnausbauschritt 2035 vollumfänglich in das grenzüberschreitende S-Bahn-Netz eingebunden werden, wenn alles nach Plan läuft. Endstation dieser Strecke wäre Mulhouse, und auch der Bahnhof St. Johann soll dadurch besser erschlossen werden.

Zwischen 1998 und 2008 existierte diese Verbindung zwischen Basel und Mulhouse bereits. Es zeigt sich daran aber auch, dass Schienen und Haltestellen nicht reichen. Die Verbindung scheiterte damals daran, dass die französische Seite dem schweizerischen Rollmaterial – der Komposition Flirt des Herstellers Stadler Rail – die Zulassung verweigerte. Zudem wurde geltend gemacht, man bringe die Taktfahrpläne nicht in Einklang.

Schwierigkeiten mit den Fahrplänen könnte der Entscheid auch für die Strecke Rheinfelden–Basel bringen. Ein Viertelstundentakt ist da geplant. Durch die fehlende Entflechtung wird das zur Herausforderung, fürchten gemäss bz Verkehrspolitiker. Der Bund hingegen sagt, die Umsetzung sei auch so möglich.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

