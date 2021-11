Interview mit SBB-CEO Vincent Ducrot – S-Bahn-Ausbau ab 2030 möglich

Am Trinationalen Bahn-Kongress in Basel plädiert der SBB-CEO für einen Ausbau der internationalen Bahnverbindungen, unabhängig vom Langzeitprojekt Herzstück.

In Basel hat am Freitag ein internationaler Bahnkongress stattgefunden – ausgerechnet in Basel, dessen Bahninfrastruktur einseitig auf die Schweiz ausgerichtet ist. Wie sinnvoll ist es, mit den Nachbarn im Elsass und in Südbaden über ein trinationales Bahnnetz zu sprechen?

Das ist sehr wichtig, denn das ist die Zukunft. Der Ausbau in den Grenzregionen muss verstärkt werden. Das zeigt sich auch etwa im Tessin oder in Genf. Damit erfüllen wir die Bedürfnisse vieler Kundinnen und Kunden.