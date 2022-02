Kampf um Kiew – Russlands Vormarsch verläuft langsamer als erwartet Der hohe Widerstandswille der Ukrainer und logistische Probleme stellen die russischen Truppen vor Schwierigkeiten.

Ein zerstörtes Wohnhaus an der Lobanovsky Avenue in Kiew: Moskau hat betont, dass der Angriff auf die Ukraine nur militärischen Zielen gelte. Foto: Anastasia Vlasova (Getty Images)

Am dritten Tag seit der Invasion konnte die Ukraine einen Einmarsch der Tuppen in die Hauptstadt Kiew verhindern. Laut US-Militärangaben stand das Hauptkontingent 30 Kilometer vor der Stadtgrenze. Allerdings gebe es in der Hauptstadt Kämpfe mit russischen «Sabotagegruppen», die eingesickert seien. Bürgermeister Vitali Klitschko verhängte deshalb eine vollständige Ausgangsssperre bis zunächst am Montag. Zivilisten, die dennoch auf den Strassen seien, würden «als Mitglieder von Sabotagegruppen des Feindes betrachtet».

Im Herzen von Kiew wirkte es am Samstag entsprechend ruhig, nur vereinzelt waren Schüsse zu hören. Gefechte am Stadtrand deuteten darauf hin, dass kleinere russische Einheiten der Hauptstreitmacht den Weg zu ebnen versuchten. Der U-Bahn-Verkehr wurde vollständig eingestellt, die U-Bahnhöfe dienen nun als Schutzräume für die Einwohner. Zahlreiche Menschen suchen dort bereits seit Tagen Zuflucht vor den russischen Raketenangriffen.

Russen kämpfen mit logistischen Problemen

Eine ranghohe Gewährsperson im Pentagon sagte, dass mehr als die Hälfte der russischen Streitmacht, die entlang der Grenze zur Ukraine zusammengezogen wurde, inzwischen in das Land eingedrungen sei. Doch habe Russland mehr Treibstoff und andere Unterstützungseinheiten in der Ukraine einsetzen müssen als es zunächst erwartet hatte. Unklar war, wie viel Territorium die russischen Kräfte eingenommen haben. Auch aus dem britischen Verteidigungsministerium hiess es, dass sich das Tempo des russischen Vormarschs vorübergehend verlangsamt habe. Grund seien «akute logistische Probleme sowie starker ukrainischer Widerstand».

Präsident Selenski warf Russland Angriffe auf die Infrastruktur und Zivilisten, ja sogar einen «Genozid» vor. Moskau hingegen hat betont, dass der Angriff auf die Ukraine nur militärischen Zielen gelte. Eine Rakete traf laut Bürgermeister Klitschko ein Wohnhochhaus am südwestlichen Rand Kiews nahe dem Flughafen Schuljany. Auf einem Messengerdienst postete Klitschko ein Bild, das ein klaffendes Loch auf einer Seite des Gebäudes zeigt. Mindestens sechs Zivilisten seien verletzt worden, sagte ein Feuerwehrmann.

Bis gestern gab es 200 Tote

Selenski zeigt sich weiter kämpferisch. «Ich bin hier. Wir werden unsere Waffen nicht niederlegen. Wir werden unseren Staat verteidigen», sagte er in einer Videobotschaft. «Wir werden so lange kämpfen, wie es dauert, um das Land zu befreien.» Selbst wenn in Notunterkünften Kinder geboren und der Beschuss fortgesetzt würden, «hat der Feind in diesem Volkskrieg keine einzige Chance».

Neben Kiew zielte die russische Invasion offenbar auf Küstengebiete der Ukraine ab. Präsidentenberater Mychailo Podoljak erklärte, aus Cherson nördlich der Krim sowie aus den Schwarzmeerhäfen Mykolajiw, Odessa und der Gegend um Mariupol seien heftige Gefechte gemeldet worden. Das ukrainische Militär habe Russlands Angriffe erfolgreich abgewehrt, sagte Podoljak. Kämpfe tobten auch in den zwei Gebieten in der Ostukraine, die von prorussischen Separatisten gehalten werden. In Donezk erklärten moskautreue Behörden, die Heisswasserversorgung der Stadt mit rund 900 000 Einwohnern sei wegen ukrainischem Beschuss unterbrochen.

Gemäss des ukrainischen Gesundheitsministers Wiktor Ljaschko wurden seit Beginn des russischen Einmarschs 198 Menschen getötet und mehr als 1000 weitere verletzt. Unter den Getöteten seien drei Kinder, sagte er am Samstag. Zu den 1115 Verletzten zählten 33 Kinder. Ob sich seine Angaben sowohl auf Militärangehörige als auch auf Zivilisten bezogen, blieb unklar. (AFP / AP)

