USA ziehen die Schlinge zu – Russlands Staatspleite rückt immer näher Die USA versperren Putins Finanzministerium einen wichtigen Weg, seine Staatsschulden im Ausland zu bedienen. Nun hat Russland erstmals Dollar-Schulden in Rubel bezahlt. Was das bedeutet.

Leistungsbilanzüberschuss dank Rohstoffen: Kupferraffinerie in Norilsk weit im Norden Russlands. Foto: Bloomberg via Getty Images

Russland hat seine Auslandsschulden erstmals in Rubel statt in US-Dollar beglichen. Insgesamt geht es um fällige Zahlungen in Höhe von rund 650 Millionen Dollar. Den eigentlich in Dollar zu zahlenden Betrag überwies das russische Finanzministerium diesmal in Rubel, nachdem eine amerikanische Korrespondenzbank sich – auf Anordnung des US-Finanzministeriums – geweigert hatte, die Zahlungsanweisung in der US-Währung auszuführen.

Es besteht nun die Gefahr, dass Russland nach einer Frist von 30 Tagen von den Ratingagenturen als zahlungsunfähig eingestuft wird. Der Kreml darf Dollar-Schulden nicht in Rubel begleichen, so steht es in den Anleiheverträgen.

«Russland verfügt über alle nötigen Ressourcen, um seine Auslandsschulden zu bezahlen.» Dmitri Peskow, Kremlsprecher

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Mittwoch, dass es keinen Grund für einen Staatsbankrott gebe. «Russland verfügt über alle nötigen Ressourcen, um seine Auslandsschulden zu bezahlen», betonte er. Zugleich klagte er, dass «erhebliche Summen unserer Reserven» im Ausland eingefroren und blockiert seien. Sollte dieser Zustand anhalten, sei Russland gezwungen, auf Rubelzahlungen umzusteigen, sagte Peskow. Erst wenn auch die Rubelzahlungen blockiert würden, könne eine «künstliche Bankrottsituation» herbeigeführt werden.

Mit dieser Massnahme reagiert Russland auf die jüngste Verschärfung der US-Finanzsanktionen. Das amerikanische Finanzministerium kassierte am Dienstag eine Ausnahmegenehmigung, nach der Putins Regime fällige Zinszahlungen für Anleihen von Konten bei US-Banken anweisen durfte.

Über die Hälfte der russischen Gold- und Währungsreserven in Höhe von 630 Milliarden Dollar sind von den westlichen Staaten eingefroren worden – der Grossteil davon in den USA. Einzig für den Schuldendienst an westliche Anleihegläubiger durfte Moskau die ansonsten gesperrten Reserven anzapfen. Doch damit ist Schluss. Die amerikanische Korrespondenzbank JP Morgan Chase stoppte zwei fällige Zahlungen in Höhe von rund 650 Millionen Dollar.

Die USA wollen Russland dazu drängen, seine unter anderem dank Ölexporten gebildeten Rücklagen zu verbrauchen: Flüssiggastanker in St. Petersburg. Foto: AFP

«Russland muss sich nun entscheiden, ob es die restlichen wertvollen Dollar-Reserven und frischen Einnahmen verbraucht – oder eben in die Pleite schlittert», sagte ein Sprecher des US-Finanzministeriums am Dienstag. Russland hat sich nun für eine vierte Variante entschieden und Rubel angewiesen.

Die USA wollten Russland zwingen, die milliardenhohen Erträge aus dem Öl-, Kohle- und Gashandel und die eigenen Rücklagen zu verbrauchen. Diese Reserven liegen in Russland oder anderen Staaten, die die Sanktionen nicht mittragen. Washington versuche, «noch mehr Druck auszuüben, um die Devisenreserven im eigenen Land abzubauen», sagte der auf Sanktionen spezialisierte Anwalt David Wolber von der Kanzlei Gibson Dunn in Hongkong der Nachrichtenagentur Reuters. «Wenn sie das tun müssen, nimmt das Russland natürlich die Möglichkeit, diese Dollars für andere Aktivitäten zu verwenden – im Wesentlichen zur Finanzierung des Krieges.»

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Unsicherheit, ob und wie die Regierung in Moskau ihren internationalen Schuldenverpflichtungen nachkommen werde. Der Kreml hatte bereits gedroht, in Fremdwährungen fällige Zahlungen im Zweifelsfall in Rubel leisten zu wollen. Eine Rubel-Zahlung wiederum würde nach den Regeln der in Rede stehenden Dollar-Anleihen einem Zahlungsausfall gleichkommen. Falls die Zinszahlungen nicht vertragsgemäss eingehen, würden die Ratingagenturen Russlands Staatsschulden wohl auf D wie «Default» herabstufen.

Kaum Schulden – trotzdem droht die Pleite

Mit einer Schuldenquote von nur etwa 20 Prozent der Wirtschaftsleistung vor dem Ukraine-Krieg gilt Russland als einer der am wenigsten verschuldeten Staaten der Welt. Insgesamt hat Russland 15 internationale Anleihen mit einem Nennwert von rund 40 Milliarden Dollar ausstehen.

Dazu kommen aber noch Kredite in China. Wegen seiner Rohstoffexporte hat Russland einen hohen Leistungsbilanzüberschuss. Die im Ausland gehaltenen Staatsschulden betragen sogar nur vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts – was angesichts der Devisenreserven Russlands fast irrelevant wäre.

Sanktionen wegen Ukraine-Kriegs Russland wendet den Staatsbankrott ab Dennoch droht dem Land wegen der Sanktionen die Pleite: Die Massnahmen des Westens machen es schwierig bis unmöglich, Dollar- oder Euro-Anleihen zu bedienen. Zwar hatte Russland nach der Krim-Invasion im Jahr 2014 auch Staatsanleihen begeben, die in Rubel beglichen werden dürfen, für die meisten Auslandsschulden gilt das allerdings nicht. Russland erlebte seinen letzten Staatsbankrott im Jahr 1998. Damals war die Ausgangslage jedoch anders, Russland hatte doppelt so hohe Schulden wie heute, und diese Verbindlichkeiten bestanden stärker gegenüber dem Ausland. Wegen der damaligen Asienkrise waren viele Börsianer sehr nervös, was auf Russland abstrahlte. Der erste Staatsbankrott Russlands datiert auf das Jahr 1917.

