Nach militärischen Rückschlägen – Russland warnt die USA vor Waffenlieferungen an Ukraine Die CIA befürchtet, dass ein frustrierter Wladimir Putin in der Ukraine taktische Atomwaffen einsetzt. Nach dem Untergang eines Kriegsschiffs nahm das russische Militär eine Raketenfabrik im Grossraum Kiew unter Beschuss. Daniel Brössler

Demonstriert Widerstandsfähigkeit: Wladimir Putin beim Besuch des russischen Weltraumbahnhofs Wostotschny-Kosmodrom. Foto: AFP

Nach erheblichen militärischen Misserfolgen versucht Russland, westliche Staaten mit unverhohlenen Drohungen von Waffenlieferungen an die überfallene Ukraine abzubringen. Russland habe die USA in einer diplomatischen Note vor weiteren Waffenlieferungen gewarnt, berichtete die Washington Post am Freitag. «Wir fordern die USA und ihre Verbündeten auf, die unverantwortliche Militarisierung der Ukraine zu unterlassen, die unvorhersehbare Konsequenzen für die regionale und internationale Sicherheit impliziert», heisst es demnach in der Note. In den USA wird dies auch als Drohung mit dem russischen Nuklearpotenzial verstanden.