Konflikt um Ukraine – Russland stellt dem Westen eine neue Forderung Aussenminister Sergei Lawrow wirft dem Westen in einem Brief die einseitige Auslegung von Sicherheitsabkommen vor und verlangt eine Klarstellung. Die Reisediplomatie läuft auf Hochtouren. Stefan Kornelius

Das Parlament in Kiew ist dankbar: Abgeordnete halten die Flaggen der Länder, die die Ukraine unterstützen. Foto: Volodymyr Tarasov (Getty)

Russland hat im diplomatischen Ringen um die Sicherheit der Ukraine eine neue Forderung eingebracht. In einem Brief warf Aussenminister Sergei Lawrow westlichen Staaten die einseitige Auslegung eines OSZE-Vertragsdokuments zur europäischen Sicherheit vor. Lawrow schrieb, westliche Staaten verstärkten ihre Sicherheit auf Kosten Russlands, was gegen bestehende Verträge und das Prinzip der Unteilbarkeit von Sicherheit verstosse. Lawrow verlangte umgehend eine Klarstellung der westlichen Position.