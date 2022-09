Nach der bisher turbulentesten Woche in der Energiekrise benennt die Energieministerin die Ursachen und erzählt, wie es zum Axpo-Rettungsschirm kam.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga kritisiert Stromkonzerne, die massiv im Ausland und weniger in der Schweiz investieren.

Frau Bundesrätin, was ging Ihnen durch den Kopf, als die Axpo vor einer Woche in finanzieller Not bei Ihnen anrief?

Gut, dass wir vorgesorgt haben. Alpiq hatte ja bereits im Dezember ein ähnliches Rettungsgesuch eingereicht – und es im Januar zurückgezogen. Damals habe ich die Taskforce nicht aufgelöst und den Rettungsschirm vorbereitet. Das hat sich jetzt gelohnt.