Nach neun Stunden Flug – Russisches Flugzeug landet in Basel Obwohl der schweizerische Luftraum für russische Maschinen gesperrt ist, landete am Mittwochabend eine Maschine der russischen Regierung am Euro-Airport. Lisa Groelly

Die II-96-300 beim Landeanflug in Basel. Foto: Steve Birkenkampf

Am Mittwochabend um 18.41 Uhr ist ein Flugzeug der russischen Regierung am Euro-Airport in Basel gelandet. Es war neun Stunden zuvor in Moskau gestartet. Dies zeigt die Aufzeichnung der Route auf des Onlinedienstes Flightradar24.

Die Landung überrascht insbesondere deshalb, weil der Schweizer Luftraum für russische Flugzeuge seit Februar gesperrt ist.

Die Maschine aus Moskau war über neun Stunden unterwegs. Bild: Screenshot

Gegenüber der bz Basel sagt ein Sprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL), dass die Maschine, eine Iljuschin II-96-300, sowohl von der Schweiz als auch von Frankreich eine Sondergenehmigung erhalten habe. Grund für den Flug sei die Verschiebung von Botschaftspersonal.

Das Flugzeug ist über die Türkei und das Mittelmeer in die Schweiz geflogen. Bild: Screenshot

Die lange Route über Georgien, die Türkei, das Mittelmeer und Tunesien in die Schweiz erstaunt auf den ersten Blick. Sie könnte aber ganz simpel damit zusammenhängen, dass die EU-Staaten den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt haben und die Maschine deshalb einen grossen Umweg fliegen musste, um über Frankreich an den Euro-Airport Basel-Mulhouse zu gelangen.

Lisa Groelly ist stellvertretende Leiterin des Ressorts Politik, Wirtschaft und Region in der Basler Lokalredaktion. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Baselbiet. In ihrer Kolumne schreibt sie ausserdem monatlich über Themen, die sie gerade beschäftigen, nerven, erfreuen oder wütend machen. Mehr Infos @LisaGroelly

Fehler gefunden?Jetzt melden.