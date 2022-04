Kriegspropaganda eines Putin-Vertrauten – Russische Nachrichten­agentur ruft zur Vernichtung der Ukraine auf In einem Essay erklärt ein Vertrauter Putins, wie die «Entnazifizierung» der Ukraine gelingen soll. Das Dokument offenbart Einblicke in das russische Denken – mitsamt Genozid-Rhetorik. Andreas Kunz

«Russland startet keine Kriege, es beendet sie»: Plakate mit dem Bild Putins in Simferopol, Krim. (4. März 2022) Foto: AFP

Anfang Woche veröffentlichte die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti einen Gastbeitrag, in dem der Autor Timofei Sergeitsev zur «Entnazifierung» der Ukraine aufrief – und ausführlich darlegte, was er damit meint: die völlige Vernichtung des Staates, seiner Strukturen sowie all jener Menschen, die sich den russischen Plänen widersetzen.