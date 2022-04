Suworow, Feldherr des Imperiums – Russen-Denkmal in der Schöllenen bringt Uri in Bredouille Wladimir Putin verehrt den General und Strategen Suworow. An die Heldentaten seiner Soldaten erinnert ein Denkmal im Herzen der Schweiz. Ein schwieriges Vermächtnis. Gregor Poletti

Stramm stehen für den «heldenhaften Einsatz russischer Soldaten»: Präsident Dmitri Medwedew, sekundiert vom damaligen Bundespräsidenten Hans-Rudolf Merz, 2009 beim Suworow-Denkmal. Foto: Fabrice Coffrini (Keystone)

«Eigentlich wäre es jetzt dringend angezeigt, dass die Urner Regierung das Suworow-Denkmal in der Schöllenen­schlucht per offiziellen Regierungsratsentscheid durch eine riesige Ukraineflagge abdecken liesse»: Das fordert der ehemalige Urner Staatsanwalt und heutige kantonale Datenschützer Karl Stadler in einem Leserbrief. Dies wäre ein starkes Zeichen für die Anteilnahme am Schicksal der ukrainischen Bevölkerung.