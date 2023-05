Basler Regierung intervenierte – Russen bestehen auf sowjetischer Siegesfeier auf dem Hörnli Am 9. Mai will die russische Botschaft wiederum eine Zeremonie auf dem Hörnli-Friedhof abhalten. Der Regierungsrat macht ihr allerdings strenge Auflagen. Oliver Sterchi

Auch am letztjährigen 9. Mai feierte die russischstämmige Gemeinschaft aus der Region auf dem Hörnli den «Tag des Sieges». Foto: Nicole Pont

Jedes Jahr am 9. Mai begeht die russische Botschaft in der Schweiz zusammen mit Vertretern von weiteren postsowjetischen Staaten eine Gedenkfeier am sowjetischen Ehrengrab auf dem Friedhof Hörnli.