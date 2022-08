Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Rushes, Lasches, Mirakulöses – und Yakins Fahrradkette Beim 0:0 gegen den BSC Young Boys zeigen die rotblauen Kicker insgesamt eine engagierte Leistung, die Lust auf mehr macht – und doch ist Goalie Marwin Hitz klar der Beste. Oliver Gut Linus Schauffert

Auch Liam Millar (hier im Zweikampf mit Cheikh Niasse) ist in der 58. Minute mit einem Lattenknaller ganz nah an einem Treffer. Foto: Anthony Anex (Keystone).

Marwin Hitz: 6

In der ersten Hälfte ist er einfach sicher auf das Wenige, was YB auf den allerletzten Metern zeigt. Dann wird er zum Boni-Hamsterer: Erst gut gegen Rieder (54.), dann zweimal grossartig gegen Elia (56.) und Itten (71.). Vor allem jene Parade bei der ersten der beiden Grosschancen, als er den Ball mit einem Reflex an die Latte lenkt, sieht man nicht alle Tage. Weil er zudem beim zu Recht aberkannten, abgefälschten YB-Treffer chancenlos ist, verdient er sich bei diesem 0:0 die Maximalnote.