Kunstsprache der Neuzeit – Runter vom Sockel und weg von der Wand Das Kunsthaus Baselland zeigt in einer Gruppenausstellung Videokunst von den Anfängen bis heute. Das bewegte Bild wird zum Katalysator der eigenen Identitätsentwicklung. Valeska Stach

Unschuld des Objekts: Pipilotti Rists Mobile-Installation «Apple Tree Innocent on Diamond Hill». Foto: Gina Folly © Pipilotti Rist, Hauser & Wirth, Luhring Augustine

Das Medium Video veränderte in der Kunstwelt mehr als nur die Lichteinstrahlung auf die Pupillen des Museumsbesuchers. Medienkunst nahm zu ihren Anfängen eine revolutionäre Position in der Gesellschaft ein, die im Europa des 20. Jahrhunderts noch kritisch hinterfragt worden war. In den 1960er-Jahren bestand eine Auseinandersetzung vor allem im forschenden Ausloten von Materialmöglichkeiten und Technik. Ausserdem kam es zur Stilisierung des Bildschirms als neuer Leinwand. Damit einher ging eine Ablösung von der klassischen Malerei, dem bis dahin dominanten Mittel für zweidimensionale Bilderzeugung.