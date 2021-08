Fahrtenschreiber - Rundenrekord!

Die Schweizerin Belinda Bencic gewann in Tokio Gold und Silber. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Ich hatte Frühdienst. Mag ich nicht. Aber gut, ich riss mich zusammen und habe den Wecker sogar eine Stunde früher gestellt als nötig. 2 Uhr! So konnte ich noch ein bisschen Olympia gucken. Wegen der Zeitverschiebung waren in Japan die Wettkämpfe um diese Uhrzeit bereits in vollem Gang. Ich war begeistert. Ich habe Sportarten gesehen, die sonst kaum im TV kommen. Hockey zum Beispiel. Ohne Eis! Nur hatte ich das Problem, dass ich den Puck, der in Wirklichkeit ein Ball ist, nicht sah. Er war einfach zu klein. Oder es war doch etwas zu früh für mich.

