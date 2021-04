Corona-Studie mit 10’000 Personen – Rund ein Fünftel der Basler und Baselbieter weist Antikörper auf Die Studie über die Auswirkungen der Pandemie bestätigt: Dank den Impfungen steigt die Seroprävalenz. Für Junge und Arme sind die psychischen Folgen am stärksten. Andrea Schuhmacher

Bis heute haben sich über 10'000 Personen an der Langzeitstudie beteiligt. Foto: zvg

Das Erfreuliche zuerst: Laut der Covco-Basel-Studie des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts (Swiss TPH) hat die Seroprävalenz in den beiden Basel stark zugenommen. In Basel-Stadt weisen aktuell (Stand Mitte März 2021) 24 Prozent der Bevölkerung Antikörper gegen Corona auf, in Baselland sind es 19 Prozent. Noch im vergangenen Oktober bewegte sich die Seroprävalenz im einstelligen Prozentbereich.

Die Zunahme sei wohl auch eine Folge der Impfkampagne: Bei den über 75-Jährigen liegt die Seroprävalenz bei 86 Prozent in Basel-Stadt, bei 76 Prozent in Baselland, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Bis heute haben sich über 10'000 Personen an der Langzeitstudie beteiligt. Sie untersucht nicht nur, wie viele Personen in den beiden Basel Antikörper aufweisen, sondern auch, was für Auswirkungen die Pandemie auf die Lebensumstände und das Wohlbefinden der Bevölkerung hat.

Massnahmen gerechtfertigt

Gemäss den nun publizierten ersten Ergebnissen stuften rund 80 Prozent der Studienteilnehmenden die vom Bundesrat getroffenen Eindämmungsmassnahmen als gerechtfertigt ein. Im Allgemeinen überwog die Meinung, dass die Pandemie negative Auswirkungen hat: Die Teilnehmenden beklagten vor allem die Einschränkungen beim Reisen und im kulturellen Bereich.

Finanziell gelitten haben die selbstständig Erwerbstätigen am stärksten. Im Vergleich zu den Vorjahresmonaten hatten sie im Jahr 2020 33 Prozent weniger Lohn. Die Lohneinbusse betrug dabei im Durchschnitt fast 50 Prozent.

Depressionen und Stress

Die Studienautoren stellen auch eine Zunahme der Häufigkeit von schweren bis extrem schweren Symptomen einer Depression in der Bevölkerung fest. Vor allem bei den 18- bis 49-Jährigen und insbesondere bei Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen. Bei Letzteren war das Stressniveau am höchsten und die Häufigkeit von Symptomen stieg zwischen Juli 2020 und Januar 2021 von zwei auf acht Prozent.

«Menschen mit tiefen Einkommen sind besonders von der Pandemie betroffen», resümiert Nicole Probst-Hensch, Leiterin des Departements Epidemiologie und Public Health am Swiss TPH und Studienleiterin von Covco-Basel. Zum einen seien Niedriglöhner durch ihre Jobs oft stärker exponiert und hätten häufiger eine Coronavirus-Infektion, zum anderen litten sie stärker unter den wirtschaftlichen Folgen der Massnahmen und hätten öfters enge Wohnverhältnisse. Dies wiederum könnte sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken.

Weniger Bewegung, mehr Alkohol

Die Studienteilnehmenden gaben an, sich seit Beginn der Pandemie ungesünder zu ernähren und länger pro Tag Zeit im Sitzen zu verbringen. Die 18- bis 49-Jährigen berichten zunehmend über Suchtprobleme im Bereich des Essens- und Medienkonsums. In der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen berichten immer mehr Personen von einem Suchtproblem in Bezug auf Alkohol mit einer Zunahme von fünf auf zehn Prozent.

Die Covco-Basel-Studie läuft weiter. Sie ist Teil des schweizweiten Forschungsprogramms Corona Immunitas der Swiss School of Public Health (SSPH+). Corona Immunitas ist ein wissenschaftliches Programm zur Bestimmung der Sars-CoV-2-Immunität.

