Taifun in Südjapan – Rund 700’000 Menschen müssen sich in Sicherheit bringen Ein heftiger Wirbelsturm sorgt in der japanischen Region Okinawa derzeit für Chaos. Es kommt zu Stromausfällen und Flugstreichungen. Behörden warnen zudem vor Überschemmungen und Erdrutschen.

Taifun sucht Japan heim: Umgestürzte Bäume, Stromausfälle und Überschemmungen sorgen in der Region Okinawa für Chaos. Video: Storyful

Wegen eines Taifuns im südlichen Japan ist bei hunderttausenden Menschen in der Präfektur Okinawa der Strom ausgefallen. Nach Angaben des örtlichen Energieversorgers hatten am frühen Mittwoch 220’580 Haushalte – fast 35 Prozent aller Haushalte in der Region – keinen Strom. Berichten zufolge kam bei dem Unwetter mit heftigem Regen und Wind ausserdem ein Mensch ums Leben. Hunderte Flüge nach Okinawa und zu anderen Inseln in der Region wurden gestrichen.

Ein 90-jähriger Mann sei am Dienstagabend gestorben, nachdem er unter einer eingestürzten Garage eingeklemmt worden sei, berichtete der öffentliche Sender NHK. Starker Wind sei wahrscheinlich die Ursache für den Unfall gewesen.

11 Menschen in Okinawa sind laut Behörden leicht verletzt worden. Aufnahme aus der Stadt Naha, Okinawa, Japan (2. August 2023). Foto: AFP

Nach Angaben der Behörde für Katastrophenmanagement galt für ganz Okinawa und den südlichen Teil der Region Kagoshima eine Evakuierungswarnung. Mehr als 690’000 Einwohner wurden demnach dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörde gab an, insgesamt 11 Menschen in Okinawa seien leicht verletzt worden. Wegen gestrichener Flüge sassen tausende Touristen fest, die in den tropischen Strandresorts der Region Urlaub machten.

Der Taifun Khanun, der von der japanischen Wetterbehörde als «sehr stark» eingestuft wurde, brachte maximale Dauerwindgeschwindigkeiten von 180 Kilometern pro Stunde mit sich. Die japanische Wetterbehörde warnte vor Überschwemmungen und Erdrutschen in einigen Teilen der Hauptinsel Okinawa. Es wird erwartet, dass der Wirbelsturm in den kommenden Tagen Ostchina überqueren werde.

AFP/step

