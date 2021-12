Corona-Kritik in Baselland – Rund 4500 Unterschriften gegen Maskenpflicht an Schulen Im Baselbiet wollen mehrere Tausend Personen mittels Petition verhindern, dass die Maskenpflicht auf alle Primarklassen ausgeweitet wird. Benjamin Wirth

Nach den Weihnachtsferien müssen auch die jüngsten Schülerinnen und Schüler im Baselbiet eine Maske tragen. Foto: Keystone

Nach den Weihnachtsferien müssen sich die Schülerinnen und Schüler in beiden Basel an neue Corona-Vorschriften gewöhnen. Nebst dem eingeführten Obligatorium für Spucktests ist die Maskenpflicht auf alle Primarklassen ausgeweitet worden. Dagegen regt sich jetzt Widerstand. Vor wenigen Tagen haben mehrere Privatpersonen eine Petition lanciert, die die sofortige Aufhebung der Maskenpflicht an Primarschulen im Kanton Baselland fordert – mit beachtlichem Beifall: Innert kürzester Zeit haben sie mehrere Tausend Personen unterzeichnet.

Selbst die Initiantin hat eine solch breite Unterstützung nicht erwartet. «Ich war wirklich baff», sagt Melanie Schneider, 36-jährige Mutter aus Reinach, die die Vorlage mit ins Leben gerufen hat. Direkt am ersten Tag hätten sich über tausend Menschen hinter das Anliegen gestellt.

Geimpfte, Ungeimpfte, Lehrer und Eltern

Nach vier Tagen haben fast 4500 Menschen unterschrieben. Laut Schneider befinden sich darunter Personen verschiedenster Couleur. «Es sind auch solche dabei, die die Massnahmen bis anhin nicht kritisiert haben. Auch viele Geimpfte oder selbst Lehrer.» Geht es um die Kinder, werde bei einigen die rote Linie überschritten, erklärt sie.

In der Petition wird kritisiert, dass die Maskenpflicht ab der ersten Primarklasse mehr schaden als nützen würde. Denn: «Die Kinder können in diesem Alter auch mit Maske keine Hygiene gewährleisten. Im Zimmer haben sie die Masken an, draussen beim Spielen oder auf dem Heimweg aber nicht mehr. Das bringt nichts», glaubt Schneider. Darüber hinaus könnten Kinder wegen der Schutzmaske unter seelischen Schäden leiden. Gerade junge Menschen seien zwingend darauf angewiesen, die Mimik ihres Gegenübers mitzubekommen und das Verhalten auch vom Gesicht ablesen zu können. «Dies ist jetzt nicht mehr gegeben, womit das Kindeswohl eingeschränkt wird.»

«Sie sollen einfach freiwillig bleiben.» Melanie Schneider, Mutter, über die Massnahmen an Schulen

Trotz ihres Tadels sei sie selber keine generelle Massnahmengegnerin, sagt die 36-Jährige. «Ich verstehe es und finde es richtig, dass man etwas gegen das Virus tut.» Sie akzeptiere auch, dass es Eltern gebe, die an den Schulen mehr Verschärfungen forderten. «Sie sollen einfach freiwillig bleiben.»

Am Mittwoch wurde die Petition der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion mit Vorsteherin Monica Gschwind übergeben. Die «Basler Zeitung» hätte gerne gewusst, wie der Kanton zu den Kritikpunkten steht und welchen Einfluss die Petition auf künftige Entscheidungen hätte. Doch auf Anfrage sagt ein Sprecher, dass man sich erst nach Weihnachten, vermutlich im neuen Jahr, mit dem Thema befassen könne.

