Ukraine-Flüchtlinge – Run auf billige Lebensmittel Weil vielen Ukrainerinnen und Ukrainern das Geld fehlt, greifen sie auf Hilfsangebote zurück. Das ist nicht ganz unproblematisch. Daniel Aenishänslin

Sylvie Anderrüti und «Cartons du Coeur Baselland» erleben gerade einen Ansturm der Ukrainerinnen und Ukrainer. Foto: Dominik Plüss

«Ja, wir spüren den Zustrom der Flüchtlinge aus der Ukraine deutlich», sagt Sylvie Anderrüti, die «Cartons du Coeur» in Pratteln leitet. Zu den rund 1’000 Personen, die von der Organisation regelmässig äusserst günstig Lebensmittel – sowie in der Brockenstube Kleider, Schuhe und Möbel beziehen – sind inzwischen gegen 50 Ukrainerinnen und Ukrainer hinzugekommen. «Und ich rechne damit, dass es noch mehr werden», so Anderrüti. Sie hat Erfahrung. Als die Menschen aus Syrien flüchteten, verhielt es sich ähnlich.

Das Problem: Viele Geflüchtete erhalten den Tipp, sich im «Cartons du Coeur» einzudecken von ihren Verwandten und Bekannten. Diese verstehen nicht, dass die Hilfsleistungen für Leute aus der Region gedacht sind. Das führt dazu, dass Sylvie Anderrüti plötzlich Kundschaft aus Balsthal oder gar Zürich erhält. Kundschaft aus Regionen der Schweiz, die sie gar nicht abzudecken gedenkt. «Es sieht so aus, als wäre die Hilfe noch zu wenig organisiert», lautet Anderrütis Fazit. Deshalb sucht sie das Gespräch mit dem Verein «Tischlein deck dich» und der «Schweizer Tafel»: «Wir müssen Lösungsansätze finden.» Die Einrichtung «Dienst am Nächsten» in Basel erlebt gerade einen veritablen Ansturm.

Sylvie Anderrüti erzählt, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer versuchen, mit 7 Franken am Tag für Lebensmittel und Hygieneartikel durchzukommen. Ein enges Budget. «Ich kann aber verstehen, dass die Gastfamilien nicht für alles aufkommen können», sagt Anderrüti. Darum wenden sich die Flüchtlinge an «Cartons du Coeur», was für die rund 30 Helferinnen und Helfer, die einmal wöchentlich die Essensausgabe stemmen, nicht ganz einfach ist. Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen kein Deutsch. Manche gebrochen Englisch. «Das führt zu einem grösseren zeitlichen Aufwand», erzählt Anderrütti. Sollte die Nachfrage weiter steigen, «dann müssten wir über mehr Lebensmittel verfügen, um einen Engpass zu vermeiden».

