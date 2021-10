Corona-Tests nach Herbstferien – Ruhiger Schulbeginn in beiden Basel Am ersten Schultag kam es in den regionalen Klassenzimmern nur vereinzelt zu positiven Corona-Befunden. Benjamin Wirth

Seit diesem Montag stürmen die Schülerinnen und Schüler in beiden Basel wieder in die Klassenzimmer. Symbolfoto: Beat Mathys

Mit seinem Entscheid von Ende September hat sich Conradin Cramer (LDP) nicht überall Freunde gemacht: Der Basler Erziehungsdirektor verzichtete darauf, die Maskenpflicht an den Schulen wieder einzuführen. Seine Kritiker befürchten eine ähnliche Situation wie im Sommer, als beide Basel die Situation völlig unterschätzt haben – in den Klassenzimmern kam es nach den Sommerferien zu etlichen Corona-Fällen, da sich die Kinder und Jugendlichen im privaten Umfeld und auf Reisen im Ausland infiziert hatten. Eine erste Zwischenbilanz nach den Herbstferien zeigt aber, dass sich dieser Verdacht vorerst nicht erhärtet.

In Basel-Stadt sei es am ersten Schultag nur in insgesamt drei Klassen an drei verschiedenen Standorten zu je einem positiven Pool gekommen, sagt Anna Lüthi, Sprecherin des Gesundheitsdepartements. Der Schulbeginn sei demnach ziemlich ruhig verlaufen. Alle positiv getesteten Personen werden dem Contact-Tracing des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes gemeldet. «Danach nimmt das Team mit der Schulleitung Kontakt auf, beschliesst die nötigen Massnahmen und kommuniziert diese den Eltern.»

Zudem sei die jetzige Ausgangslage eine andere als nach den Sommerferien, erklärt Lüthi. Damals hätten sich in den Ferien viel mehr Kinder und Jugendliche im privaten Umfeld mit dem Coronavirus angesteckt. Damit sei die aktuelle Situation nicht zu vergleichen: «Ende Herbstferien wurde im Kanton Basel-Stadt durchschnittlich nur ein Kind pro Tag positiv getestet.»

Auch Baselland mit wenigen Fällen

Auch im Kanton Baselland verlief der Schulstart ohne allzu grosse Schwierigkeiten. Beim ersten Durchgang des breiten Testens am Montag seien nur einzelne positive Pools gefunden worden, sagt Rolf Wirz, Sprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Doch bis alle Standorte getestet und alle Daten ausgewertet seien, daure es noch ein bisschen, weshalb keine präzisen Aussagen gemacht werden könnten. Alle Schulstufen würden einmal pro Woche getestet, jeweils an einem festgelegten Tag zwischen Montag und Freitag.

Simon Thiriet, Sprecher des Basler Erziehungsdepartements, ist optimistisch, dass es weiter bergauf geht: «Mit den Testings können Klassenquarantänen praktisch immer vermieden werden», sagt er. Damit würden vor allem auch die Eltern der Schüler entlastet, für die die Lage vor allem auch nach den Sommerferien eine grosse Herausforderung gewesen sei. Doch: «Grundsätzlich sind jetzt viel weniger Familien von Quarantäneanordnungen betroffen als vor den Testmöglichkeiten an den Schulen.»

