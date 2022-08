Geboren 1974 in Zürich. 1993 beginnt er als freier Fotograf für den Zürcher Unterländer zu fotografieren.1997 Wechsel zu Keystone Press in Zürich. Während dieser Zeit zahlreiche Aufträge im In- und Ausland, unter anderem 1999, zwei Monate während des Kosovo Konfliktes und 2000, während der UEFA EURO in Holland und Belgien für EPA. Ab 2003 freischaffender Fotograf für verschiedene Zeitungen und Magazine. Spezialisiert in News-Fotografie und Reportagen.



