Fertig Party auf Mallorca – Ruhe am Ballermann Weil sich Feriengäste danebenbenahmen, mussten einige Bars und Clubs auf Mallorca wieder schliessen. Zu Besuch in Arenal, wo sich der ungezügelte Tourismus sein Grab selber schaufelt. Brigitte Kramer

Gespenstische Ruhe: Seit diesem Mittwoch ist die Bierstrasse in Arenal wieder dicht. Schuld sind unter anderem deutschen Touristen, die sich nicht an die Covid-19-Regeln gehalten haben. Foto: Enrique Calvo (Reuters)

Frank Winkler ist verblüfft. «Die Bierstrasse ist zu» , sagt der 55-jährige Mitarbeiter in der Passagierabfertigung am Flughafen von Palma, «ich kann es nicht fassen!» Winkler ist gebürtiger Berliner und lebt seit vielen Jahren am Stadtrand von Palma, nur wenige Motorrad-Minuten von seinem Arbeitsplatz entfernt. Nur 150 Meter sind es von seiner Wohnung zum Strand. Beste Lage also, wären da nicht die Partytouristen, die seinen Stadtteil Arenal zwischen Mai und September zur Hölle machen.